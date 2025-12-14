به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تمرکز رژیم صهیونیستی بر کشتار حداکثری کودکان با بهرهگیری از فناوریها و دادههای ارائهشده از سوی شرکتهای آمریکایی پیامی منتشر کرد.
«اسماعیل بقائی» در پیامی در شبکه ایکس با انتشار ویدئویی از توضیحات گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشت: « خانم فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل توضیح میدهد که چگونه رژیم اسرائیل از دادهها و فناوریهای ارائهشده توسط شرکتهای آمریکایی برای نسلکشی فلسطینیان و کشتار کودکان استفاده میکند.
این چیزی نیست جز قساوت و بربریت در معنای واقعی کلمه!»
