به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی رئیس شورای علمای شیعه پاکستان در پیامی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد، روز جهانی حقوق بشر و روز جهانی نسل‌کشی و کرامت انسانی، تأکید کرد: فلسطین از سال ۱۹۴۸ تاکنون خونین است، اما طی دو سال گذشته ظلم و تاریکی بر غزه حاکم شده و چنین نسل‌کشی‌ای که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی تاکنون بر غزه تحمیل شده، هرگز در تاریخ بشر دیده یا شنیده نشده است.

وی افزود: سازمان‌های بین‌المللی از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت و سازمان همکاری اسلامی در مقابل این فاجعه کاملاً ناتوان ظاهر شده‌اند و محدودیت‌های تحمیلی به نام صلح، در غزه توسط اسرائیل جدید باز شده است. باید اعلام شود که سازمان ملل در این بحران شکست خورده است، چرا که در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم همه ناتوان شده‌اند و حقوق بشر به‌طور کامل نقض شده است.

نقوی با اشاره به فساد در نظام پاکستان گفت: فساد در کشور همه‌گیر شده و همچون موریانه‌ای اقتصاد و ساختارها را فرسوده است. حتی بعد از گزارش صندوق بین‌المللی پول و تازه‌ترین بررسی شفافیت بین‌المللی روشن شد که از سطح محلی تا عالی‌ترین مراتب اداری و حکومتی، فساد گسترده است و ادامه این روند می‌تواند به خسارات جبران‌ناپذیر منجر شود.

وی تأکید کرد: روزهای جهانی برای مبارزه با فساد صرفاً نمادین هستند، اما تا زمانی که یک نظام عادلانه برقرار نشود و فساد به‌طور واقعی ریشه‌کن نگردد، مشکل پابرجا خواهد ماند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که کشور نه تنها از نظر اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه است، بلکه فساد در تمام سطوح، از سیستم قضایی تا حکومت‌های استانی و مناصب عالی، ادامه دارد.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان درباره حقوق بشر و نسل‌کشی، خطاب به جامعه جهانی گفت: متأسفانه سازمان ملل نتوانسته مأموریت خود در تأمین حقوق بشر را به‌درستی انجام دهد. در برابر قدرت‌های بزرگ و کشورهای متجاوز، این سازمان و دیگر نهادهای بین‌المللی عملاً ناکارآمد هستند. اگر چنین نبود، پس از صدور بسیاری از قطعنامه‌ها و بیانیه‌های محکومیت، مظلومان فلسطین و دیگر نقاط جهان مورد حمایت قرار می‌گرفتند. اما امروز فلسطینیان در سرزمین خود بدون یاری و پشتیبانی باقی مانده‌اند.

وی تصریح کرد: در دو سال گذشته ظلم و ستم بر غزه به اوج خود رسیده و چنین نسل‌کشی‌ای در تاریخ بشر بی‌سابقه است. تلاش‌های برخی طرف‌ها برای تحمیل توافق‌های صلح نیز بی‌اثر بوده و محدودیت‌ها و حصارهای جدید اسرائیل در غزه، توافقات پیشین را نقض کرده است. این اقدام نشان‌دهنده پشت‌پناهی واضح قدرت‌های جهانی و همچنین خیانت آشکار به مردم فلسطین و حکام مسلمان است.

.............

پایان پیام/ 218

