منابع فلسطینی اعلام کردند که در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غرب شهر غزه، چهار فلسطینی به شهادت رسیدند و بیش از ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.

این حمله در خیابان الرشید و در نزدیکی میدان النابلسی رخ داد و به گفته رسانه‌های عبری، هدف آن ترور رائد سعد، از فرماندهان برجسته گردان‌های القسام بود.

این حمله دیروز شنبه صورت گرفت و منابع پزشکی ابتدا از شهادت سه نفر خبر دادند اما شمار شهدا به چهار نفر افزایش یافت. همچنین یک خودرو مجاور نیز آسیب دید.

شاهدان عینی گفتند این حمله در منطقه‌ای انجام شد که ارتش اسرائیل طبق مرحله نخست توافق آتش‌بس باید از آن عقب‌نشینی کرده بود.

ارتش اسرائیل مدعی شد یک «عنصر برجسته» حماس را هدف قرار داده که در حال بازسازی توان نظامی و تولید سلاح بوده است. رسانه‌های عبری نام او را رائد سعد اعلام کردند و او را نفر دوم شاخه نظامی حماس در غزه معرفی کردند.

گزارش‌ها حاکی است سه موشک به خودروی حامل سعد شلیک شد و سپس حمله دیگری برای اطمینان از نتیجه عملیات انجام گرفت.

جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدام بخشی از تلاش عمدی اسرائیل برای تخریب توافق آتش‌بس است و آن را «جنایت آشکار» خواند.

حماس دولت اسرائیل را مسئول کامل پیامدهای این حمله دانست و از کشورهای ضامن توافق خواست برای مهار تجاوزات رژیم صهیونیستی اقدام فوری کنند.

منابع اسرائیلی سعد را از فرماندهان قدیمی شاخه نظامی حماس معرفی کرده‌اند که پیش‌تر ریاست بخش عملیات را برعهده داشته و اکنون مسئول تولید سلاح و بازسازی توان نظامی است.

این حمله در ادامه نقض‌های مکرر آتش‌بس صورت گرفت؛ پیش‌تر نیز یک فلسطینی در جبالیا به ضرب گلوله ارتش اسرائیل شهید شد و مناطق دیگری هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار گرفت.

طبق آمارهای بهداشتی در غزه، از زمان آغاز آتش‌بس تاکنون صدها فلسطینی شهید و بیش از هزار نفر زخمی شده‌اند و جنگ و حملات اسرائیل خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌های غیرنظامی وارد کرده است.

