ائتلاف با آمریکا و اسرائیل نشانه افول امت است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عیسی قاسم، عالم شیعه بحرینی با انتقادهای تند از آنچه سقوط جایگاه امت خواند، اعلام کرد تلاش برخی دولت‌ها برای ایجاد ائتلاف با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، نشانه‌ای از فاصله گرفتن از هویت و عزت واقعی امت اسلامی است.

وی در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، افزود: این رویکردهای سیاسی صرفاً با هدف حفظ کرسی‌های قدرتی دنبال می‌شود که به گفته وی، از مشروعیت واقعی برخوردار نیستند.

شیخ عیسی قاسم تأکید کرد: شرایط کنونی منطقه با تاریخ درخشان امت و توان تمدنی و معنوی آن در تعارض آشکار قرار دارد.

عالم شیعه بحرینی همچنین از ملت‌ها خواست با حرکتی آگاهانه و مسئولانه، نقش واقعی خود را در مقابله با استکبار جهانی و پیامدهای آن بازپس گیرند. ا

وی در ادامه، برخی دولت‌های منطقه را متهم کرد که با اتخاذ سیاست‌هایی ناعادلانه، فشار اقتصادی را بر اقشار ضعیف جامعه تحمیل می‌کنند و در عین حال، برای خاموش کردن صداهای معترض از ابزارهای سرکوب استفاده می‌کنند.

