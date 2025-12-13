افتتاح »شبکۀ تولیدکننگان محتوای مسلمان« در بریتانیا/برگزاری نخستین نشست در پارلمان انگلیس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ساختمان پارلمان بریتانیا (House of Parliament)، گروهی از مسلمانان مطرح بریتانیایی شامگاه چهارشنبه گرد هم آمدند تا درباره نظریابی، نمایندگی و نفوذ خلاقانه گفتوگو کنند. این نشست، افتتاحیهِ شبکه تولیدکنندگان محتوای مسلمان (Muslim Creators Network - MCN) بود که توسط شایسته گوهر (Shaista Gohir) مدیر شبکه زنان مسلمان بریتانیا، و سبینا حسین (Sebina Hussain)، تولیدکننده محتوای شبکههای اجتماعی، میزبانی شد.
شرکتکنندگان شامل اینفلوئنسرها، افراد رسانهای، هنرمندان، فعالان جامعه و روزنامهنگاران بودند که بر چگونگی تغییر تصویرسازی مسلمانان بریتانیایی در رسانه و سرگرمی تمرکز کردند.
شرکتکنندگان در این نشست به چالشهای روایتهای منفی علیه مسلمانان، محدودیتهای دسترسی و خصومتهای آنلاین اشاره کردند؛ موضوعاتی که سالها صدای واقعی مسلمانان را در رسانهها خاموش یا تحریف کرده بود. با این حال، فضای جلسه رویکردی آیندهنگر داشت و شرکتکنندگان ایدههای عملی برای تغییر سیستماتیک ارائه کردند، از جمله امکان گفتگو مستقیم با چهرههای مؤثر در رسانه و سیاست به صورت جمعی، موضوعی که شایسته گوهر قول حمایت از آن را داد.
بارونس شایسته گوهر در این نشست اظهار داشت: «من به دلیل شبکهسازی به جایگاه فعلی خود رسیدم. این شبکه به اعضا اجازه میدهد یکدیگر را حمایت کنند و آثار یکدیگر را تقویت کنند.»
جلسه میزگرد نخستین گام در توسعه شبکه تولیدکنندگان مسلمان/MCN بود، شبکهای ملی که قرار است رسماً در مارس ۲۰۲۶ راهاندازی شود. سِبینا حسین افزود: «برگزاری این رویداد پروژهای از روی علاقه شخصی من بود و هدف اصلی، تقویت صدای مسلمانان بریتانیا و کنترل روایت و داستانسرایی خودشان است.» وی ادامه داد: «بازخورد امروز نشان میدهد که چنین شبکهای چقدر ضروری بود.»
MCN بخشی از شبکه زنان مسلمان بریتانیا (Muslim Women’s Network UK ـ MWNUK) است که شایسته گوهر مدیرعامل آن است. این شبکه تمامی خالقان مسلمان را میپذیرد و همزمان با ماه میراث مسلمانان در مارس، یکی دیگر از ابتکارات شبکه زنان مسلمان بریتانیا، فعالیت خواهد کرد. گوهر تأکید کرد: «ماه میراث مسلمانان را برای مقابله با افزایش عادیسازی تبعیض علیه مسلمانان در بریتانیا ایجاد کردم. علیرغم وجود ماه آگاهی از اسلامستیزی در نوامبر، احساس کردم به ابتکار دیگری نیاز است که به شکلی جشنگونه و بر پایه داستانسرایی، به مقابله با تعصب علیه مسلمانان بپردازد.»
اعضای شبکه به آموزشها، کارگاهها و برنامههای راهنمایی، همچنین برنامههای آموزش حقوقی، مالی و تجاری، آموزش حمایتگری و فرصتهای کمپینهای مشترک دسترسی خواهند داشت. این شبکه همچنین به تولیدکنندگان کمک میکند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، ایدهها را به اشتراک بگذارند و یکدیگر را حمایت کنند.
عضو هیئت مشاوره تازه تشکیلشده MCN، شامل تولیدکنندگان ویدیویی همچون شاباز علی، نویسنده اووا سرن و سردبیرِ نشر ناتاشا سید، استراتژیهایی برای تأثیرگذاری بر روایتهای رسانهای و سیاستگذاری با حمایت شایسته گوهر تدوین خواهند کرد. شاباز علی با بیش از دو میلیون دنبالکننده در اینستاگرام گفت: «آینده خلاقان مسلمان قطعاً هیجانانگیز است و امیدواریم بتوانیم رشد کنیم و سرانجام تغییرات واقعی ایجاد کنیم.»
..........
پایان پیام
نظر شما