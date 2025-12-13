به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز بر لزوم پایبندی کامل اسرائیل به آتش‌بس و بازگشت زندگی به حالت عادی در نوار غزه تأکید کرد.

اردوغان در اظهارات مطبوعاتی خود در بازگشت از ترکمنستان اظهار داشت که «هر مسیر آینده‌ای برای صلح باید پیامدهای امنیتی ناشی از اسرائیل را در نظر بگیرد.»

او افزود: «شورای صلح غزه باید به چالش‌های امنیتی موجود رسیدگی کند» و تأکید کرد که «ترکیه از مسئولیت‌های خود در قبال حمایت از ثبات و صلح در منطقه شانه خالی نخواهد کرد.»

رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که «به نفع اروپا است که در روابط خود با آنکارا، به ویژه در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، یک دیدگاه استراتژیک جدید اتخاذ کند» و خاطرنشان کرد که گام‌هایی که بروکسل برخواهد داشت «به شکل‌دهی ویژگی‌های مرحله بعدی کمک خواهد کرد».

اردوغان در مورد دیدارش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، توضیح داد که آنها گفتگوهای آغاز شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را مثبت ارزیابی کردند و در مورد نقشی که ترکیه می‌تواند در حمایت از تلاش‌های صلح ایفا کند، گفتگو کردند.

او همچنین خاطرنشان کرد که مذاکرات با پوتین عمدتاً بر بحران اوکراین و تلاش‌ها برای پایان دادن به آن متمرکز بوده است.

او گفت: «موضع ترکیه در مورد جنگ برای همه طرف‌ها مشخص است» و تأکید کرد که پس از این دیدار، طرح صلح نیز با ترامپ مورد بحث قرار خواهد گرفت و افزود: «صلح دور از دسترس نیست، ما آن را می‌بینیم.»

