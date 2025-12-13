پادکست طرز | پندها (۷) فرصة و غصة...

سعی کنید به خاطر بیاورید که در دوران تحصیل در مقطع ابتدایی، هر سال تقریبا تکرار پارسال بود. البته فقط در همان برهه و در همان سن. قدری طول کشید تا باور کردیم که واقعا تکراری در کار نیست و آنچه گذشته، درگذشته ... پس فرمود: بَادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَکُونَ غُصَّةً.
۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۰
کد مطلب: 1761259
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره بیست و هشتم: پندها (۷).
