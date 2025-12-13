  1. صفحه اصلی
۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۲
جشن میلاد حضرت زهرا(س) در بیت امام خمینی(ره) در شهر نجف اشرف، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم جشنی به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت زهرا(س) و سلاله پاکش امام خمینی(ره) در بیت تاریخی امام راحل در شهر نجف اشرف در عراق، برگزار شد. 

در این مراسم آیت الله «سیدمجتبی حسینی» نماینده مقام معظم رهبری در عراق و حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمدرضا آل ایوب» نماینده مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق و «سیدسعید سیدین سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف» و جمعی از طلاب و فضلای ایرانی حوزه علمیه نجف اشرف، حضور یافتند. 

برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا(س) در نجف اشرف + تصاویر

برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا(س) در نجف اشرف + تصاویر

برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا(س) در نجف اشرف + تصاویر

برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا(س) در نجف اشرف + تصاویر

برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا(س) در نجف اشرف + تصاویر

برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا(س) در نجف اشرف + تصاویر

