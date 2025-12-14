  1. صفحه اصلی
برگزاری باشکوه جشن تکلیف ۱۳۰۰ دختر در نجف اشرف به همت مجمع جهانی اهل بیت(ع) + تصاویر

۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۰۳:۰۸
دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق هم‌زمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، جشن تکلیف دختران را با حضور بیش از ۱۳۰۰ نفر در شهر نجف اشرف برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) و سلاله پاکش امام خمینی(ره) و در راستای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و نماز، یکی از بزرگ ترین و باشکوه ترین مراسم های جشن تکلیف را برگزار کرد. 

این مراسم دیروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ با حضور بیش از هزار و سیصد دختر در تالار همایش های «قصر الثقافه» در شهر نجف اشرف، برگزار شد. 

مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، آغاز گردید و سپس حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمدرضا آل ایوب» نماینده مجمع جهانی اهل بیت(ع) به بیات برکات حضرت زهرا(س) پرداخت و حضرت امام خمینی(ره) را از برکات وجودی آن حضرت، برشمرد. 

سپس آیت الله سیدمجتبی حسینی نماینده مقام معظم رهبری در عراق به بیان فضائل حضرت زهرا(س) و نقش بانوان و وظایف امروز آنها، سخنانی را بیان داشت. 

در پایان مراسم از تعدادی از مادران شهدا و مدیران موفق مدارس دخترانه، تقدیر و تجلیل به عمل آمد. 

