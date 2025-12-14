برگزاری باشکوه جشن تکلیف ۱۳۰۰ دختر در نجف اشرف به همت مجمع جهانی اهل بیت(ع) + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) و سلاله پاکش امام خمینی(ره) و در راستای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و نماز، یکی از بزرگ ترین و باشکوه ترین مراسم های جشن تکلیف را برگزار کرد.

این مراسم دیروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ با حضور بیش از هزار و سیصد دختر در تالار همایش های «قصر الثقافه» در شهر نجف اشرف، برگزار شد.

مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، آغاز گردید و سپس حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمدرضا آل ایوب» نماینده مجمع جهانی اهل بیت(ع) به بیات برکات حضرت زهرا(س) پرداخت و حضرت امام خمینی(ره) را از برکات وجودی آن حضرت، برشمرد.

سپس آیت الله سیدمجتبی حسینی نماینده مقام معظم رهبری در عراق به بیان فضائل حضرت زهرا(س) و نقش بانوان و وظایف امروز آنها، سخنانی را بیان داشت.

در پایان مراسم از تعدادی از مادران شهدا و مدیران موفق مدارس دخترانه، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.



..............................

پایان پیام/ ۲۶۸