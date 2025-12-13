به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «قاسم عزیززاده گرجی» مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران روز شنبه، 22 آذر 1404 در گفت‌وگویی با اشاره به فعالیت‌های گسترده این نهاد مردمی، اظهار کرد: کانون خدمت رضوی، خدمات شایسته و فراوانی را به نام امام رئوف در سطح محلات شهری و روستایی سراسر مازندران ارائه می‌دهد.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰ کانون تخصصی و حدود ۱۳ هزار خادمیار و یاور رضوی در استان فعال هستند که با اجرای برنامه‌های گسترده از جمله ساخت خانه برای محرومان، توزیع بسته‌های معیشتی و انجام فعالیت‌های اجتماعی، به جامعه هدف خدمات رسانی می‌کنند.

عزیززاده گرجی با تأکید بر لزوم حضور پررنگ‌تر نوجوانان، جوانان و بانوان در عرصه‌های خدمت‌رسانی، خاطرنشان کرد: تمرکز بر جلب مشارکت این گروه‌ها در شهرها و روستاها از اولویت‌های کانون خدمت رضوی مازندران است.

وی تصریح کرد: سازوکارهای لازم در استان فراهم شده تا اعضای شورا و «آرمان شورا» به عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی ایفای نقش کنند. وجود خادمیاران و یاوران رضوی در محلات می‌تواند نیازهای جامعه را به طور مستقیم شناسایی و برطرف کند و امیدواریم بستر میدان‌داری و مشارکت واقعی مردم فراهم شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران در ادامه به فلسفه شکل‌گیری این کانون اشاره کرد و گفت: فلسفه اصلی کانون خدمت رضوی، زمینه‌سازی برای حضور جوانان در عرصه‌های خدمت‌رسانی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

عزیززاده گرجی با اشاره به اهداف کانون خدمت رضوی در مازندران یادآور شد: از جمله اهداف محوری این کانون ها، ساماندهی و هدایت مشارکت‌های مردمی در قالب خادمیاری رضوی ارائه خدمات مومنانه و مستمر به نیازمندان در حوزه‌های معیشتی، مسکن و اجتماعی است.

وی افزود: تقویت نقش جوانان و بانوان در مدیریت محلات و برنامه‌ریزی محلی، ایجاد شبکه‌های خدمت‌رسانی تخصصی در مناطق شهری و روستایی و ترویج فرهنگ رضوی و ارزش‌های انسانی در جامعه از طریق عمل و خدمت و تبدیل محلات به کانون‌های خوداتکا و مردم‌بنیان در حل مسائل محلی از دیگر برنامه ها و اهداف ما در کانون خدمت رضوی مازندران است.

