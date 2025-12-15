افشای ابعاد جدیدی از هویت مهاجمان جنایت سیدنی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های استرالیایی امروز دوشنبه هویت پدر و پسری را که عامل کشتار ساحل بوندی در سیدنی هستند، فاش کردند. این حادثه که به کشته شدن 16 نفر انجامید، توسط «ساجد اکرم» 50 ساله و پسرش «نوید اکرم» 24 ساله رخ داده است.

امامی که پیش‌تر در مؤسسه «المراد» سیدنی به نوید اکرم، قرآن و زبان عربی آموزش داده بود، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان اعلام کرد که او را در ویدئوی تیراندازی شناسایی کرده است. شیخ «آدم اسماعیل» در بیانیه‌ای گفت: «این اقدام خشونت‌آمیز را بدون هیچ تردیدی محکوم می‌کنم. قرآن کریم به صراحت می‌گوید کشتن یک انسان بی‌گناه همچون کشتن همه بشریت است. آنچه در بوندی رخ داد، کاملاً در اسلام حرام است.» وی افزود: «متأسفانه هر کسی که قرآن می‌خواند الزاماً به تعالیم آن پایبند نیست و اینجا چنین وضعیتی دیده می‌شود.»

اسماعیل توضیح داد که نوید اکرم در سال 2019 (1398) به مرکز المراد پیوست و یک سال دروس قرآنی و عربی گذراند. او همچنین ویدئویی منتشر کرد تا رابطه‌اش با نوید را روشن کند، پس از آنکه تصویری از آن‌ها در سال 2022 (1401) در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد.

«تونی برک» وزیر کشور استرالیا اعلام کرد که نوید در استرالیا متولد شده و پدرش ساجد در سال 1998 (1377) به این کشور مهاجرت کرده بود. ساجد در جریان تیراندازی پلیس در محل حادثه کشته شد. پلیس روز دوشنبه در چندین ملک مرتبط با این دو نفر، از جمله خانه‌ای اجاره‌ای در منطقه «کامپسی» جنوب غرب سیدنی، عملیات بازرسی انجام داد و دو قبضه سلاح و چند کیف را ضبط کرد.

پلیس گفت: نوید اکرم که اکنون در بیمارستان تحت مراقبت است، احتمالاً با اتهامات جنایی مرتبط با تیراندازی مواجه خواهد شد. او پیش‌تر در سال 2019 (1398) شش ماه تحت بررسی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) به دلیل ارتباط با افراد تحت نظر بود. «آنتونی آلبانیزی» نخست‌وزیر استرالیا نیز در کنفرانس خبری امروز دوشنبه گفت: «ارزیابی‌ها نشان داد هیچ تهدید مستمر یا نشانه‌ای از قصد انجام خشونت وجود ندارد.»

ساجد اکرم که ابتدا با ویزای دانشجویی وارد استرالیا شد، از سال 2001 (1380) با ویزای شراکت اقامت گرفت و بعدها اقامت دائم دریافت کرد. او از حدود 10 سال پیش دارای مجوز سلاح گرم بود و پلیس پس از حادثه، شش قبضه سلاح متعلق به او را ضبط کرد.

«مال لانیون» کمیسر پلیس نیو ساوت ولز گفت: «پدر از سال 2015 (1394) مجوز سلاح داشت و ما اکنون در حال بررسی دقیق سوابق هر دو نفر هستیم.» وی افزود: «اطلاعات بسیار کمی درباره آن‌ها داریم.» او توضیح داد که مجوز ساجد از نوع «شکار تفریحی» بوده که امکان شکار در زمین خصوصی یا باشگاه‌های تیراندازی را فراهم می‌کند.

پلیس همچنین ملکی دیگر متعلق به این دو نفر در منطقه «بونیرج» جنوب غرب سیدنی را پس از حادثه مورد بازرسی قرار داد. ساکنان محلی به سی‌ان‌ان گفتند که صحنه‌ای از آشوب و ترس در خیابان آرامشان شکل گرفت و ده‌ها خودروی پلیس به سرعت منطقه را پر کردند. یکی از ساکنان قدیمی به نام «ریناتو پادیلا» گفت: «پس از آنکه مأموران به خانه‌ای مرتبط با حمله یورش بردند، خیابان ما ناگهان پر از خودروهای پلیس شد.»

