براساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) به نقل از یک منبع امنیتی، افراد مسلح شامگاه یکشنبه با گشودن آتش به سوی یک گشت امنیت داخلی در این شهر، چهار تن از نیروها را به قتل رساندند و یک نفر دیگر را زخمی کردند. تاکنون جزئیاتی درباره هویت مهاجمان منتشر نشده است.

این حمله در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر منابع امنیتی حکومت جولانی از بازداشت پنج نفر مرتبط با گروه داعش در جریان یک عملیات امنیتی در حومه استان حمص خبر داده بودند. به گفته این منابع، سه نفر از بازداشت‌شدگان مظنون به ارتباط با حمله تیراندازی روز گذشته در تدمر هستند.

همچنین یک منبع امنیتی حکومت جولانی به شبکه الجزیره اعلام کرد که نیروهای ائتلاف آمریکایی با همکاری امنیت داخلی و دستگاه اطلاعاتی حکومت جولانی، از صبح امروز عملیات امنیتی گسترده‌ای را در شرق حومه حمص آغاز کرده‌اند که همچنان ادامه دارد.

در همین حال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا پاسخی قاطع به حمله‌ای که نیروهای آمریکایی را در سوریه هدف قرار داده خواهد داد و تأکید کرد عاملان این حمله که به گفته او از اعضای داعش بوده‌اند، با خسارات سنگینی مواجه خواهند شد.

از سوی دیگر، وزارت خارجه حکومت جولانی اعلام کرد که اسعد الشیبانی، وزیر خارجه این حکومت در تماس تلفنی با «مارکو روبیو» همتای آمریکایی خود، مراتب تسلیت حکومت جولانی را در پی حادثه تدمر منتقل کرده است. در این تماس، الشیبانی پیام تسلیت «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه را به دونالد ترامپ ابلاغ کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای آمریکایی عمدتاً در مناطق تحت کنترل نیروهای کُرد در شمال‌شرق سوریه و نیز در پایگاه التنف در نزدیکی مرز اردن مستقر هستند؛ حضوری که واشنگتن هدف آن را مبارزه با داعش و حمایت از متحدان محلی عنوان می‌کند.

