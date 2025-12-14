به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از الجزیره، در کشور فیلیپین، واقع در جنوب‌شرق آسیا، گزارش‌ها از افزایش قابل‌توجه اجرای آیین‌های جن‌گیری در میان جامعه کاتولیک حکایت دارد؛ پدیده‌ای که در بستر باورهای دینی عمیق، روایت‌های محلی و چارچوب‌های آیینی کلیسای کاتولیک شکل گرفته و با چالش‌های روزمره زندگی مردم گره خورده است.

بر اساس این گزارش، کشیشانی که به‌عنوان جن‌گیر فعالیت می‌کنند، این آیین‌ها را بخشی از نبردی معنوی علیه نیروهای شرور توصیف می‌کنند. از نگاه آنان، جن‌گیری تلاشی برای بازگرداندن کنترل و اختیار به افرادی است که خود را تحت سلطه نیروهای نامرئی می‌دانند و احساس ازدست‌دادن اراده شخصی دارند.

در مقابل، شماری از متخصصان حوزه سلامت نسبت به پیامدهای این رویکرد هشدار داده‌اند. آنان معتقدند در برخی موارد، اختلالات روانی یا بیماری‌های جسمی به اشتباه به‌عنوان «تسخیر روحی» تعبیر می‌شود و این امر می‌تواند به مداخلات نادرست و نادیده‌گرفتن نیازهای پزشکی بیماران منجر شود.

این گزارش با دسترسی اختصاصی به فضای فعالیت جن‌گیران کاتولیک، جزئیاتی از آیین‌ها، مراحل اجرایی و تجربه‌های شخصی افرادی را بازگو می‌کند که به واقعیت پدیده تسخیر اعتقاد دارند. الجزیره در ادامه گزارش اختصاصی خود بیان داشت تأثیر این آیین‌ها در افراد دینی و مسیحیان محلی قابل‌توجه بوده است؛ روایت‌ها حاکی از آن است که جن‌گیری می‌تواند فشارهای عاطفی و اجتماعی بر بیماران و خانواده‌های آنان تحمیل کند، هرچند برای برخی، چارچوبی آرامش‌بخش و معنابخش فراهم می‌آورد.

..............

پایان پیام