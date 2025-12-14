به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فضای رسانه‌ای و سیاسی غرب، نوعی نگرانی فزاینده نسبت به حضور مسلمانان در اروپا و آمریکا مطرح می‌شود؛ ترسی که در برخی روایت‌ها، مهاجرت مسلمانان به‌عنوان بخشی از طرحی سازمان‌یافته برای تغییر هویت دینی غرب معرفی می‌شود. در این چارچوب، چنین القا می‌شود که جوامع مسیحی در معرض «اسلامی‌شدن» تدریجی قرار دارند.

بررسی داده‌های جمعیتی نشان می‌دهد مسلمانان حدود پنج درصد کل جمعیت اروپا و نزدیک به یک درصد جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهند و حتی برآوردهای حداکثری نیز سهم آنان را تا میانه قرن جاری محدود می‌دانند. با این حال، این آمارها مانع از تداوم نگرانی‌هایی نشده که در قالب هشدار درباره تغییر دین خانوارها یا دگرگونی فرهنگی جوامع غربی مطرح می‌شود.

در این میان، برخی تحلیل‌ها تأکید می‌کنند که چنین روایت‌هایی بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی باشد، بازتابی از نگرانی‌های درونی جوامع مسیحی نسبت به کاهش مشارکت دینی و تضعیف هویت مذهبی است.

مقایسه‌های تاریخی نشان می‌دهد که در قرن نوزدهم نیز مهاجرت کاتولیک‌ها و ارتدوکس‌ها به آمریکا با اتهام‌های مشابهی درباره تهدید هویت مذهبی کشور همراه بود؛ روایت‌هایی که بعدها نادرست‌بودن آن‌ها آشکار شد. در شرایط کنونی نیز برخی ناظران معتقدند تمرکز بر تهدید خارجی، توجه را از روند کاهش دینداری در جوامع غربی منحرف می‌کند

در عین حال، مقام‌ها و فعالان مدنی مسلمان تأکید می‌کنند مهاجرت عمدتاً تحت تأثیر عواملی چون جنگ، ناامنی، اقتصاد و آموزش صورت می‌گیرد و مهاجران، مشابه دیگر شهروندان، دغدغه‌هایی چون معیشت، تحصیل و حفظ سنت‌های فرهنگی خود دارند. این دیدگاه بر ضرورت پرهیز از نتیجه‌گیری‌های شتاب‌زده و انتظار برای ارزیابی‌های مبتنی بر شواهد تأکید دارد.

