پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در سپاه در پی ارتحال آیت الله شاهچراغی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی ارتحال عالم وارسته و جلیل القدر مرحوم مغفور حضرت آیت الله حاج سید محمد شاهچراغی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی ارتحال عالم وارسته آیت الله حاج سید محمد شاهچراغی (رحمةالله علیه) به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند سردار سرتیپ پاسدار سید محمد تقی شاه چراغی (زید عزه)

سلام علیکم

ارتحال عالم وارسته و جلیل القدر مرحوم مغفور حضرت آیت الله حاج سید محمد شاهچراغی (رحمةالله علیه) موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.

فرصت مغتنم شاگردی نزد آیات عظام بروجردی (رحمةالله علیه)، حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و سایر بزرگان دینی، همراهی با نهضت امام راحل و سوابق مبارزاتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی علیه رژیم منحوس پهلوی، تربیت طلاب فاضل دینی و ترویج و تبلیغ معارف دینی و علوم اسلامی و اقدامات برجسته در مناصب مختلف در نظام مقدس جمهوری اسلامی اعم از نمایندگی ولی فقیه در استان و امامت جمعه شهرستان سمنان، نمایندگی دوره‌های چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری، امامت جمعه شهرستان مهدیشهر، مدیر کل بنیاد شهید استان سمنان و نقش پذیری متعهدانه به عنوان استاد شبکه تربیتی صالحین و نیز آثار و تالیفات ارزشمند به طور قطع در محضر خداوند متعال به عنوان باقیات الصالحات موجب تعالی روح بلند آن عالم پارسا و ولایی خواهد شد.

اینجانب عروج ملکوتی آن عبد صالح خداوند و روحانی فاضل و متقی که عمر با برکت خود را در خدمت به اسلام و ترویج معارف والای اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) سپری کرد؛ را محضر بیت مکرم به ویژه جنابعالی، شاگردان و علاقه‌مندان و مردم قدرشناس و انقلابی استان سمنان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند تبارک و تعالی برای ایشان رحمت واسعه الهی و جنت النعیم و برای برماندگان اجر جزیل و صبر جمیل توام با صحت و سلامت مسئلت می نمایم‌.

عبدالله حاجی‌صادقی

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پایان پیام/ ۲۱۸

