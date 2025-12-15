نظام عادلانه عالم و بازگشت زیان بدقولی به خودتان

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: برخی در پسدادن پول مردم بدقولی میکنند و خیلی دیر پول مردم را پس میدهند و اذیت میکنند؛ این کار چه پیامدهای اخلاقی در دنیا دارد؟
متأسفانه در فضای عمومی جامعه موارد زیادی مشاهده میشود که افراد به وعدههای خود در زمینههای مختلف از جمله وعدههای اقتصادی خود عمل نمیکنند؛ ازاینرو بهراحتی اقساط وامهای خود را پرداخت نمیکنند یا در پرداخت چکهای خود تعلل میورزند یا امروز و فردا میکنند تا بدهی خود را بدهند؛ حتی با مال مردم کار و درآمدزایی میکنند تا بعد از مدتی آن را به صاحبش برگردانند.
بدقولیها یا وفانکردن به عهدها در فرهنگ دینی بهشدت نکوهش شده است و این نوع رفتارها نهتنها در آخرت که در زندگی دنیایی انسان آثار فراوانی دارد. در این نوشتار برخی از مهمترین آثار دنیایی تعللورزیدن در بازپرداخت بدهی بیان میشود.
اثر اول: جنگ با خدا و عقوبتهای الهی
در فرهنگ دینی، افزون بر اینکه اذیت و آزار دیگران گناه بزرگی دانسته شده است، برای آن هشدارهای سختی بیان شده است. امام صادق علیه السلام فرمودند: «خداوند عزّوجلّ فرموده است هر که بنده مؤمن مرا بیازارد، به من اعلان جنگ میدهد» (۱). شخصی که بدهی خود را نمیدهد، بیشک موجب آزار و اذیت طلبکار میشود؛ ازاینرو باید منتظر آثار شومی که برای اذیت دیگران و آهوناله بیان شده است، در زندگی شخصی خود باشد.
کمترین دلیل اینکه بدقولی نوعی اذیت دیگران است، ناراحت;VNK طلبکار است که این ناراحتی نوعی اذیت اوست. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر که مؤمنی را اندوهناک کند و سپس دنیا را به او بدهد، گناهش بخشوده نمیشود و در برابر آن پاداشی نمیبیند» (۲). پرواضح است زندگی کسی که با خدا به جنگ افتاده باشد، به چه سرانجام شومی منتهی خواهد شد؛ مگر اینکه توبه و استغفار کند و طلبکار را راضی نماید.
اثر دوم: گناه بدعهدی و تسلط دشمن
نپرداختن بدهی دیگران یکی از انواع بدقولی و بدعهدی است که در منابع دینی آثار زیاد و سختی برای آن بیان شده است؛ آثاری که گاه در دنیا خودش را نشان میدهد؛ مانند این روایت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله که فرمودند: «هرگاه عهدشکنی کنند، خداوند دشمنشان را بر آنان مسلّط گرداند» (۳). درمجموع کسی که به بدقولی عادت کرده است، از زمره دینداران کامل خارج دانسته شده است؛ همانطور که در روایت آمده است: «کسی که به عهد و پیمان خود وفا نمیکند، دین ندارد» (۴).
تذکر: وقتی انسان یکی ـ دو مرتبه کاری را انجام دهد یا هرازگاهی آن را انجام دهد، نمیتوان گفت اهل آن کار است؛ بنابراین به کسی میتوان گفت بدقول و بدعهد که این رویه، عادت او شده باشد و چنین افرادی از زمره دینداران کامل خارج دانسته شدهاند؛ وگرنه کسی که از بین دهها قولی که عمل میکند، یکی ـ دو مرتبه بدقولی کند یا هرازگاهی بدقولی مینماید، نمیتوان بدقول و خارج از زمرۀ دینداران دانست.
اثر سوم: ذلت و خواری
اهلبیت علیهم السلام هشدار دادهاند اگر کسی طلبکار خود را اذیت کند و طلب او را ندهد، به ذلت و خواری در دنیا و آخرت مبتلا گردد؛ امام صادق علیه السلام فرمودند: «هر کس با سه کس ستیزه کند، خوار گردد: پدر و سلطان [عادل] و طلبکار» (۵). همین ذلت و خواری برای او بس که افراد بدقول اعتبار خود را در بین مردم از دست میدهند و اطرافیان دیگر روی حرف و قول آنها حساب نمیکنند؛ درحالیکه به اقرار همگان، اعتبار انسان یکی از مهمترین داراییهای او و مهمتر و مفیدتر از پول و سرمایۀ اوست.
اثر چهارم: ضرر و زیان
نظام عالم بسیار هوشمند، حسابشده و دقیق تعریف شده است و قواعد منظم و دقیقی بر آن حاکم است. از جمله در روایات نقل شده است: «هرگونه با مردم رفتار کنید، با شما همانطور رفتار میشود» (۶). درنتیجه کسی که با بدقولی و نپرداختن بدهی خود، سبب آزار و اذیت و ضرر و زیان دیگران میشود، بهیقین دیر یا زود همین اتفاق برای خودش میافتد و در ماجرایی دیگر عقوبت این کار خود را پس خواهد داد.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وعده دادهاند چنین افرادی درنهایت ضرر میکنند: «بدهکاران سه دسته هستند: کسی که هرگاه طلبکار باشد، مهلت میدهد و چون بدهکار باشد [بهموقع] میپردازد و تعلّل نمیورزد؛ چنین کسی سود میبرد و زیان نمیکند. و کسی که اگر طلبکار باشد، بهموقع میگیرد و اگر بدهکار باشد، نیز بهموقع میپردازد؛ چنین کسی نه سودی میبرد و نه زیانی میکند. و کسی که اگر طلبکار باشد، بهموقع پس میگیرد و اگر بدهکار باشد، در پرداخت آن تأخیر و تعلّل میورزد؛ چنین کسی زیان میکند و سودی نمیبرد» (۷).
نتیجه:
بدقولی و تعلل در بازپرداخت دیون و بدهیهای اقتصادی که متأسفانه در جامعه رواج دارد و موجب آزار طلبکاران میشود، در فرهنگ دینی عملی نکوهیده و دارای پیامدهای سوء دنیوی است. این رفتار ازآنجاکه موجب اذیت دیگران است، نوعی «جنگ با خدا» است؛ زیرا بر اساس وعده الهی، اذیت و آزار مؤمن (طلبکار) نوعی جنگ با خدا دانسته شده است که عقوبتهای سختی به دنبال دارد.
در روایات نیز بیان شده است که بدعهدی در پرداخت، زمینهساز تسلط دشمن است و فرد عادتکننده به بدقولی از زمرۀ دینداران کامل خارج دانسته شده است. از دیگر پیامدهای دنیوی این رفتار، مبتلاشدن به «ذلت و خواری» است که خداوند برای او رقم میزند؛ همچنین این رفتار، اعتبار و اعتماد فرد در میان مردم از بینمیرود که زیانی جبرانناپذیر است. درنهایت فرد بدقول به «ضرر و زیان» مبتلا خواهد شد.
پینوشتها:
