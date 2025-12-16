  1. صفحه اصلی
طلبه المصطفی برنده «جایزۀ بین‌المللی حکیم» شد

۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۷
خانم «غدیر طه» از حوزۀ بانوان حضرت نرجس(سلام‌الله‌علیها) وابسته به جامعة المصطفی العالمیة نمایندگی عراق، موفق به کسب مقام نخست در اولین دورۀ «جایزۀ بین‌المللی حکیم» شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم «غدیر طه» از حوزۀ بانوان حضرت نرجس(سلام‌الله‌علیها) وابسته به جامعة المصطفی العالمیة – نمایندگی عراق، موفق به کسب مقام نخست در اولین دورۀ «جایزۀ بین‌المللی حکیم» شد.

این جایزه با هدف ایجاد پل ارتباطی میان فضای دانشگاهی و نیازهای دولت مدرن، از طریق پیوند دادن اندیشه با فرایند سیاست‌گذاری و تبدیل پژوهش‌های نظری به راهبردهای عملی قابل اجرا زیر نظر مؤسسۀ «أنکی» برای پژوهش‌ها و مطالعات وابسته به دفتر سید عمار حکیم پایه‌گذاری شده است.

کسب این رتبه، تجلیل از برتری علمی این دانش‌پژوه و تأکیدی بر توانمندی نهادهای آموزشی حوزوی در تربیت نیروهایی است که قادرند در مواجهه با چالش‌های واقعی و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای نقش‌آفرینی کنند.

این جایزه از جمله ابتکاراتی است که به منظور تشویق پژوهشگران جوان به ارائه راه‌حل‌های عملی مبتنی بر عمق علمی و نگاه کاربردی برای خدمت به جوامع خود طراحی شده است.

