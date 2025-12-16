به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم «غدیر طه» از حوزۀ بانوان حضرت نرجس(سلام‌الله‌علیها) وابسته به جامعة المصطفی العالمیة – نمایندگی عراق، موفق به کسب مقام نخست در اولین دورۀ «جایزۀ بین‌المللی حکیم» شد.

این جایزه با هدف ایجاد پل ارتباطی میان فضای دانشگاهی و نیازهای دولت مدرن، از طریق پیوند دادن اندیشه با فرایند سیاست‌گذاری و تبدیل پژوهش‌های نظری به راهبردهای عملی قابل اجرا زیر نظر مؤسسۀ «أنکی» برای پژوهش‌ها و مطالعات وابسته به دفتر سید عمار حکیم پایه‌گذاری شده است.

کسب این رتبه، تجلیل از برتری علمی این دانش‌پژوه و تأکیدی بر توانمندی نهادهای آموزشی حوزوی در تربیت نیروهایی است که قادرند در مواجهه با چالش‌های واقعی و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای نقش‌آفرینی کنند.

این جایزه از جمله ابتکاراتی است که به منظور تشویق پژوهشگران جوان به ارائه راه‌حل‌های عملی مبتنی بر عمق علمی و نگاه کاربردی برای خدمت به جوامع خود طراحی شده است.

