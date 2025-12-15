بازداشت تاجر شیعه افغانستان از سوی ازبکستان؛ توطئه یا ارتکاب جرم؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عباس ابراهیمزاده، نماینده سابق پارلمان افغانستان و از بازرگانان مطرح شیعه شمال این کشور است که دو ماه پیش از سوی دولت ازبکستان بازداشت شد؛ در همین راستا شیعیان افغانستان با راهاندازی کارزاری، خواستار رهایی او شدهاند.
آقای ابراهیمزاده از چهرههای مشهور شیعیان شمال افغانستان است که چندین دور به عنوان نماینده مردم استان بلخ در مجلس نمایندگان افغانستان راه یافت و یک بار هم معاون رئیس مجلس نمایندگان شد و علاوه بر فعالیتهای سیاسی، فعالیتهای اقتصادی گستردهای هم دارد.
این بازرگان شیعه شمال افغانستان در بخشهای مختلف استان بلخ از جمله آموزشی و تحصیلی سرمایهگذاری هنگفتی کرده و همچنین هزاران شیعه در شرکتهای بازرگانی او مشغول فعالیت هستند.
از بازداشت آقای ابراهیمزاده حدود یک ماه میگذرد و در این مدت، هیچ نهادی اطلاعات دقیقی در اختیار ندارد که وی دقیقا به چه اتهامی بازداشت شده و دولت ازبکستان هم در این رابطه توضیحی ارائه نکرده است.
همزمان با تداوم بازداشت او، شیعیان افغانستان از جمله ساکنان استان بلخ دادخواهی مردمی را برای رهایی او راهاندازی کردهاند.
جمع بزرگی از شیعیان استان بلخ در اعلامیه مشترک، گفتهاند که عباس ابراهیمزاده عضو سابق مجلس نمایندگان، بازرگان سرشناس و یکی از شخصیتهای مطرح جامعه هزاره مدتی است که هدف توطئه افراد ناشناس و دسیسههای سازمانیافته قرار گرفته است که در حال حاضر در زندان کشور ازبکستان در وضعیت نگرانکننده و نامعلومی به سر میبرد.
در اعلامیه آمده است: «صرف نظر از دیدگاهها یا عملکردهای سیاسی گذشته، ما به عنوان اعضا و فرزندان جامعه هزاره و با احترام به جایگاه اجتماعی و نقش تاثیرگذار او، وظیفه داریم که صدای واحد و قدرتمندی برای حمایت، آزادی و تامین امنیت او ایجاد کنیم.»
بر اساس اعلامیه مشترک شیعیان استان بلخ، اگر از این بازرگان شیعه حمایت صورت نگیرد، فردا سایر شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و با نفوذ جامعه هدف دسیسهها، توطئهها و حتی حذف فیزیکی قرار گیرند.
توطئه یا ارتکاب جرم؟
افکار عمومی شیعیان در افغانستان بر این باور است که علیه عباس ابراهیمزاده از سوی رقبای تجاریاش توطئه صورت گرفته و برای او چالش حقوقی و قضایی ایجاد کرده است.
اما برخی منابع معتبر به نقل از اعضای خانواده ابراهیمزاده گفتهاند که ممکن است اتهام علیه او، امنیتی بوده است.
یکی از اعضای سابق مجلس نمایندگان افغانستان به خبرنگار ابنا بهطور خلاصه ابراز کرد: «بر اساس چیزی که ما اطلاع یافتیم، گفته شده بازداشت آقای ابراهیمزاده به موضوع امنیت ملی ازبکستان ارتباط دارد.» این منبع بیشتر از این اظهار نظری نکرد.
یکی از خبرنگاران شیعه افغانستان در مورد این رویداد نگاشته است که عباس ابراهیمزاده در پی شکایت یکی از شرکای بازرگانیاش به اسم حمیدالله رفیعی بازداشت شده است.
این خبرنگار در شبکه اجتماعی فیسبوک خود نگاشته است: «در این پرونده حواشی زیادی مانند جعل اسناد، فرار مالیاتی و کلاهبرداری افزوده شده و بررسی همچنان جریان دارد. ابراهیمزاده هرچند اتهامات را رد کرده اما برای اثبات آن باید اسنادی ارایه کند.»
بر اساس اطلاعات منتشرشده در مورد بازداشت این شخصیت سیاسی و اقتصادی شیعه افغانستان، برخی از بازرگانان، شخصیتهای مطرح سیاسی و همچنین سفارت طالبان در ازبکستان در مورد رهایی او تلاش کرده، اما این تلاشها بینتیجه مانده است.
عبدالرشید دوستم، رهبر سیاسی مطرح افغانستان که ظاهرا از جایگاه بهتری در ازبکستان قرار دارد، در این رابطه صحبتهایی با مقامهای ازبکستانی انجام داده اما تاثیری در پرونده آقای ابراهیمزاده نداشته است.
از سوی دیگر، نجیب پیمان، یکی از فعالان رسانهای استان بلخ که مدتی در ازبکستان زندگی کرده، میگوید، شناخت و معلومات دقیقیکه از سیستم قضایی و عدلی ازبکستان دارد، هیچ فردی، دادخواستی، سفارشی و... نتیجه نمیدهد و در این رابطه فقط تصمیم دادگاه نتیجه میدهد که باید منتظر بود، چه حکمی در این رابطه صادر میکند.
این فعال رسانهای در ادامه نگاشته است: «تا جاییکه من اطلاع دارم، قضیه کاملا اقتصادی است و موضوع مربوط به کلاهبرداری و جعل اسناد تجاری و فرار مالیاتی است که همه مربوط به کشور ازبکستان میشود.»
گفته میشود که پیش از پایان سال میلادی ۲۰۲۵، نخستین جلسه دادگاه ابراهیمزاده در تاشکند برگزار خواهد شد، اما مشخص نیست که جلسه این دادگاه علنی یا پشت درهای بسته برگزار میشود.
قابل ذکر است، در روزهای نخست بازداشت آقای ابراهیمزاده، خانوادهاش نیم میلیون دلار به نهادهای ازبکستانی برای تضمین پرداخت کردهاند، اما این ضمانت هم بیتاثیر بوده است.
