به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آیین گرامیداشت هفته پژوهش که روز ۲۵ آذرماه در بنیاد علوم وحیانی اسرا در قم برگزار شد، آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، با اشاره به خدمات گسترده آیتالله العظمی جوادی آملی به عرصههای علمی و فرهنگی کشور، ایشان را «الگویی جامع از یک محقق، اندیشمند و راهبر پژوهش» دانست و گفت: «آیتالله جوادی آملی حق بزرگی بر گردن حوزه، دانشگاه و انقلاب دارند و شخصیت علمی ایشان برای همه مراکز علمی الهامبخش است.»
وی افزود: جامعیت علمی استاد جوادی آملی در میان علمای اسلامی کمنظیر است؛ چنانکه در ادبیات، فقه، اصول، تفسیر، کلام، فلسفه و عرفان از تسلطی مثالزدنی برخوردارند و توانایی ایشان در نظامسازی و تولید نظریههای کلان تمدنی، تداوم همان رویکردی است که رهبر معظم انقلاب در محور چهارم پیام خود درباره «حوزه سرآمد» بر آن تأکید کردهاند.
آیتالله اعرافی تأکید کرد که این جامعیت در کنار عمق و روش اجتهادی، از آیتالله جوادی آملی شخصیتی کمنظیر ساخته است؛ محققی که در فلسفه، عرفان و تفسیر از قلههای برجسته قرن معاصر بهشمار میرود.
مدیر حوزههای علمیه در ادامه، با اشاره به تسلط حضرت استاد بر نظامهای اجتماعی و فلسفی غرب، گفت: «برای گسترش علوم اسلامی و گفتوگو با جهان، شناخت درست تمدن غرب ضروری است، و آیتالله جوادی آملی در این زمینه نیز از احاطه و درک عمیقی برخوردارند.» وی افزود که الگوی علمی و اخلاقی ایشان، میتواند پایهای برای تربیت پژوهشگران آشنا با زمانه و توانمند در نقد منصفانه تمدن رقیب باشد.
آیتالله اعرافی همچنین با تجلیل از طهارت روح، تواضع، اخلاص و کرامت اخلاقی آیتالله جوادی آملی، این صفات را عامل اصلی تابش روح معنوی در پژوهش دانست و گفت: «ایشان با جمع میان علم و اخلاق، مصداق روشنی از عالم طراز انقلاب اسلامیاند.» وی یادآور شد که در سال ۱۳۵۶ در محضر آیتالله جوادی آملی مباحث جلد دوم اسفار را فرا گرفته و تأکید کرد که آثار علمی و معنوی ایشان همواره در ذهن و جانش ماندگار است.
اعرافی تأکید کرد: اگر در حوزه حرفی تولید میکنیم، باید قدرت ارائه آن حرف در دل دانشگاه و غرب و توانایی تولید گفتمان را داشته باشیم؛ در غیر این صورت، اگر تنها برای خودمان تولید کنیم، ثمری نخواهد داشت. وقتی درباره حقوق زن سخن میگوییم، باید بتوانیم در تریبونهای داخلی و بینالمللی نظریات خود را در مورد زن و خانواده ارائه دهیم و از منطق اسلامی دفاع کنیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به الزامات توسعه رسالتهای حوزه گفت: یکی از این الزامات، توسعه علوم روشی در تبلیغ، ترویج و ... است و بنابراین نیازمند تحقیق میدانی هستیم.
شایان ذکر است، در پایان این مراسم، از ۳۴ اثر پژوهشی جدید بنیاد اسرا رونمایی شد و جمعی از محققان برجسته این مرکز مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.
