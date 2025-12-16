به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ در آستانه جشن شب یلدا و اعزام هنرمندان ایرانی به خارج از کشور، ویژه برنامه هماهنگی و هماندیشی بزرگداشت یلدا تحت عنوان «آغاز یلدا؛ پیوند ایرانیان جهان» پیش از ظهر، امروز ۲۵ آذرماه با حضور معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هنرمندان و نمایندگان آنان در حوزه ریاست این سازمان برگزار شد.
حسین دیوسالار معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست، با اشاره به نقش بیبدیل ایرانیان مقیم خارج از کشور در معرفی فرهنگ و هنر غنی ایران به جهانیان، اظهار داشت: مناسبت های ملی و مذهبی و از جمله جشن یلدا فرصتی مغتنم برای نمایش اصالت و تمدن کهن ایرانی اسلامی است و حضور پرشور هموطنان ما در اقصی نقاط جهان و برگزاری این آیین سنتی، تصویری روشن از فرهنگ پویای ایران به نمایش میگذارد.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنیهای فرهنگی ایران در سراسر جهان، تأکید کرد: ما تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا زمینه حضور فعالتر هنرمندان و فعالان فرهنگی ایران در عرصه بینالمللی را فراهم آوریم و معتقدیم که هنر، بهترین سفیر برای معرفی فرهنگ غنی ایران به جهانیان است و از این ظرفیت باید به نحو مطلوب و حداکثری استفاده کرد.
دیوسالار همچنین، گفت: معرفی صحیح و هنرمندانه فرهنگ و هنر ایرانی، میتواند نقش مهمی در بهبود تصویر کشورمان در سطح بینالمللی ایفا کند و زمینهساز تعاملات سازنده فرهنگی و اقتصادی با سایر کشورها گردد.
معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی خطاب به هنرمندان حاضر در نشست که عازم مأموریت فرهنگی هستند، گفت: همکاران و هنرمندان گرامی، حضور شما در این رویداد، فرصتی بینظیر برای نمایش هنر و فرهنگ غنی ایران است و امیدواریم با همافزایی بیشتر همه بخش های دولتی و خصوصی شاهد حضور بیشتر و موثرتر هنرمندان فرهیخته کشورمان در عرصه بین المللی باشیم.
دیوسالار افزود: از شما میخواهیم با تمام توان، هنر و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی را به بهترین شکل ممکن ارائه دهید و در این راه، از هیچ تلاشی فروگذار نکنید. ما در کنار شما هستیم و از هیچ حمایتی دریغ نخواهیم کرد.
معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی بر لزوم ایجاد و برقراری ارتباط زنده تصویری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مهمترین کانونهای این رویداد در کشورهای مختلف جهان، برگزاری جشنواره جهانی روایت ایرانیان در قالب تهیه دلنوشته، خاطرهگویی، عکس و فیلم و لیگ بازیهای الکترونیک تأکید کرد.
وی در ادامه سخنانش، بر این نکته تأکید کرد که سیمرغ هویت ملی و فرهنگی ایران اسلامی بر دو بال اسلامیت و ایرانیت در حرکت است.
معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی بیان کرد: وظیفه داریم که معرف تقویت و ترویج گفتمان اسلامی ـ ایرانی و انسانی باشیم ؛ گفتمانی که نه تنها به میراث باستانی و اصالت ایرانی میبالد، بلکه در چارچوب ارزشهای متعالی اسلامی تعریف میشود.
وی در پایان با آرزوی موفقیت و سربلندی برای هنرمندان اعزامی به خارج از کشور گفت: هنرمندان اعزامی آگاه باشند که هنر آنها پُلی است میان دل ها و اتصال ایرانیان خارج از کشور با داخل و باید بهترین و بالاترین سطح برنامه ها را برای هموطنان ایرانی و غیر ایرانی به نمایش درآورند.
رقمزدن خاطرهای نو از آیین باستانی برای ایرانیان و جهانیان
حجتالاسلام علی احدی سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم در این نشست، با اشاره به برگزاری جشن یلدا در خارج از کشور گفت: یلدا فراتر از یک جشن ساده است؛ یلدا فرصتی است برای ایرانیان در سراسر جهان تا پیوندهای خانوادگی، دوستی و صمیمیت را تجدید کنند و آیینهای زیبای کشورمان را با دیگر فرهنگها به اشتراک بگذارند.
وی افزود: این اتفاق مهم، بهانهای است برای ایجاد یک نگاه جمعی و تقویت همکاری بین هموطنان دور از وطن. در شب یلدا، ایرانیان نه تنها بلندترین شب سال را جشن میگیرند، بلکه پیامآور عشق، دوستی و فرهنگ غنی ایران به جهانیان میشوند.
احدی اظهار داشت: یادآوری خاطرات شیرین گذشته، همواره با نام یلدا در ذهن ما ایرانیان گره خورده است. دورهمیهای گرم، قصههای پدربزرگ و مادربزرگ، و طعم انار و هندوانه، تصاویری است که سالها در ذهن ما تکرار میشود. اکنون، رسالت ما این است که برای هموطنان خود در سراسر جهان، خاطرهای نو و به یادماندنی از یلدا رقم بزنیم.
سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور تأکید کرد که همزمان با پاسداشت این آیین باستانی، فرصتی فراهم میکنیم تا فرهنگ غنی ایران را به جهانیان معرفی کنیم و به این میراث ارزشمند افتخار کنیم.
وی به برگزاری جشن یلدا با همکاری بیش از 60 نمایندگی فرهنگی ایران در خارج از کشور اشاره کرد و خطاب به هنرمندان حاضر در نشست، گفت: هنرمندان و فعالان فرهنگی که برای گرامیداشت این جشن باستانی به خارج از کشور اعزام میشوند، تصاویر و مستندات بصری خود را گردآوری کرده و به عنوان «گنجینه تصویری یلدا» برای معرفی هرچه بیشتر فرهنگ و هنر کشورمان در اختیار رسانهها قرار دهند.
احدی ادامه داد: علاوه بر این، در اقدامی کمسابقه، تلاش گستردهای در حال انجام است تا با شبکههای تلویزیونی رسمی داخلی هماهنگیهای لازم صورت پذیرد تا در طول شب یلدا، ارتباط زنده تصویری با مهمترین کانونهای جشن ایرانیان در کشورهای مختلف برقرار شود. این رویداد، نمادی خواهد بود از وحدت و هویت فرهنگی ایرانیان که در بلندترین شب سال، با شکوهی همنوا، فرهنگ اصیل خود را به نمایش میگذارند.
لزوم تقویت هویت و پیوند با ایرانیان مقیم و معرفی تمدن ایران به مخاطب غیرفارسیزبان
عبدالرضا سیفی مدیرکل همکاریها و تنظیم گری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این نشست، گفت: برگزاری رویدادهای هنری ایران در مجامع بینالمللی، فراتر از یک فعالیت فرهنگی صرف، به مثابه یک سرمایهگذاری استراتژیک در حوزه دیپلماسی عمومی کشور تلقی میشود.
وی تأکید کرد: این رویدادها، اعم از نمایشگاهها، اجراهای موسیقی و محافل ادبی، به طور همزمان دو دستاورد مهمی چون تقویت هویت و پیوند با ایرانیان مقیم و معرفی تمدن ایران به مخاطب غیرفارسیزبان را محقق میسازند.
سیفی ابراز داشت: در همین راستا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با درک اهمیت این ابزار نرم، برنامههایی مدون را جهت تسهیل و تعدد بخشیدن به حضور هنرمندان ایرانی در رویدادهای بینالمللی به اجرا درآورده است. این تلاش سازماندهیشده، نشاندهنده تعهد دولت به استفاده از ظرفیتهای هنری به عنوان سفیران فرهنگی کشور است.
این نشست با رونمایی از پوستر «یلدا پیوند ایرانیان جهان» به پایان رسید.
