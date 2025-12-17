به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادستانی آنکارا در ادامه تحقیقات گسترده درباره رسوایی سوءاستفاده جنسی در پارلمان ترکیه، دانشجویان سابقی که پیش‌تر در پارلمان، کارآموزی کرده بودند و همچنین آشپزهای رستوران پارلمان را برای ارائه شهادت فراخواند.

این تحقیقات پس از انتشار گزارش روزنامه «بیرگون» درباره سوءاستفاده جنسی در پارلمان آغاز شد. در این گزارش آمده بود که برخی کارکنان رستوران پارلمان، قربانی سوءاستفاده جنسی توسط کارمندان پارلمان شده‌اند. دبیرخانه پارلمان نیز در بیانیه‌ای در تاریخ 11 دسامبر (20 آذر 1404) این ادعاها را تأیید کرد.

دبیرخانه پارلمان اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات جاری، پیشنهاد اخراج سه کارمند از خدمات عمومی و اعمال مجازات انضباطی علیه دو نفر دیگر ارائه شده است.

روزنامه «زمان» ترکیه گزارش داد که در پی این رسوایی، چهار نفر بازداشت شدند. پس از ارجاع متهمان به دادگاه، برای یکی از متهمان قرار نظارت قضایی صادر شد و سه متهم دیگر به اتهام آزار جنسی به زندان محکوم شدند.

در ادامه تحقیقات، دادستانی تصمیم به تعمیق بررسی‌ها گرفت و دانشجویان کارآموز سابق پارلمان را برای ارائه شهادت فراخواند.

«نعمان کورتولموش» رئیس پارلمان ترکیه نیز با پدری دیدار کرد که دخترش قربانی آزار جنسی در پارلمان شده بود. این پدر در گفت‌وگو با روزنامه «بیرگون» اظهار داشت که به او گفته‌اند روند رسیدگی با حساسیت دنبال می‌شود. وی افزود: «به آنان گفتم که به شما اعتماد دارم و مبارزه‌ام تنها برای دخترم نیست، بلکه برای همه دخترانی است که قربانی سوءاستفاده شده‌اند.»

کورتولموش تأکید کرد که پارلمان موضوع را پیگیری خواهد کرد و مجرمان شناسایی خواهند شد. همچنین کمیته «برابری فرصت‌ها میان زن و مرد» در پارلمان ترکیه وارد عمل شد و گروهی ویژه برای رصد این پرونده تشکیل داد.

.............................

پایان پیام/ 167