دولت آینده با فشار اقتصادی، ترکیه را به خروج از عراق وادار کند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سعد المسعودی» عضو هیئت عمومی جنبش «صادقون»، خواستار آن شد که دولت آینده عراق با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی، ترکیه را به خروج فوری از خاک عراق وادار کند.

وی تأکید کرد که ادامه حضور نظامی ترکیه در شمال عراق «نقض آشکار حاکمیت ملی» به شمار می‌رود.

المسعودی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومة» اظهار داشت: «دولت آینده باید اقدامات قاطعانه‌ای از طریق فشار اقتصادی بر آنکارا اتخاذ کند تا به حضور غیرقانونی نیروهای ترکیه در شمال عراق پایان داده شود. ابزار اقتصادی وسیله‌ای مؤثر برای واداشتن ترکیه به بازنگری در سیاست‌های خصمانه‌اش علیه عراق است.»

وی افزود: «تداوم حضور نظامی ترکیه، امنیت و ثبات داخلی عراق را تهدید می‌کند و نشان‌دهنده دخالت‌های خارجی غیرقابل قبول است.»

المسعودی همچنین تصریح کرد که پارلمان عراق از هرگونه اقدام دولت در راستای حفاظت از حاکمیت ملی و اخراج نیروهای خارجی از خاک کشور حمایت خواهد کرد.

