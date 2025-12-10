به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد کشورش قصد دارد تمامی گذرگاه‌های مرزی با سوریه را باز کند، اما این اقدام منوط به تکمیل توافق میان دولت دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) است.

فیدان این سخنان را در پاسخ به پرسش نمایندگان پس از ارائه بودجه وزارت خارجه برای سال 2026 (1405) در پارلمان ترکیه بیان کرد و به توافق میان دمشق و قسد اشاره نمود.

احمد شرع رئیس‌جمهور سوریه و مظلوم عبدی فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، 10 مارس توافقی برای ادغام نهادهای مدنی و نظامی در شمال شرق کشور تحت مدیریت دولت امضا کردند، اما قسد در اجرای آن تعلل کرده است.

وزیر خارجه ترکیه توضیح داد: «ما به‌طور کلی قصد داریم همه گذرگاه‌های مرزی را باز کنیم، اما برای بازگشایی گذرگاه‌ها، به‌ویژه گذرگاه نصیبین در مقابل شهر قامشلی سوریه، باید مراحل مرتبط با توافق 10 مارس تکمیل شود و دولت مرکزی سوریه به سطح مشخصی از آمادگی برسد».

فیدان در پاسخ به پرسشی درباره نقش ترکیه به‌عنوان کشور ضامن در غزه، به امضای توافق شرم‌الشیخ توسط چهار کشور میانجی ــ ترکیه، قطر، ایالات متحده و مصر ــ اشاره کرد و گفت این موضوع به تداوم صلح بستگی دارد.

او افزود: «در این مرحله ما از نظر فنی و حقوقی کشور ضامن نیستیم و هیچ کشور دیگری نیز چنین نقشی ندارد. ترکیه در صورت نیاز در توافق‌های آینده با کمال میل مسئولیت ضامن بودن را خواهد پذیرفت».

فیدان تأکید کرد: «ما همواره برای تقویت همکاری و امضای توافق‌ها، آماده و مایل به پذیرش مسئولیت هستیم، چه به‌طور علنی و چه محرمانه. اسرائیل همچنان آتش‌بس را نقض می‌کند و تمایلی به حفظ صلح ندارد».

