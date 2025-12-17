مسجد هونکار بخارست؛ پل دوستی میان ادیان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد هونکار در بخارست، پایتخت رومانی، با نشان دادن ریشههای دوستی عمیق بین ترکیه و رومانی، همچنان به عنوان مکانی برای عبادت و پل دوستی بین ادیان و مذاهب پابرجاست.
امام محمد ارطغرل، که حدود ۴ سال در این مسجد مشغول به کار بوده است، گفت که بخارست شهری امن و فراگیر برای مسلمانان است.
ارطغرل با بیان اینکه در رومانی اسلامهراسی وجود ندارد، بلکه مدارا و تساهل وجود دارد، گفت: «هر کسی را که در خیابان ملاقات میکنید، با «بوونا سرا» (صبح بخیر) به شما سلام میکنند. هیچکس به لباس یا هویت شما نگاه نمیکند. همه سلام میکنند و به طور طبیعی مورد استقبال قرار میگیرند.»
ممیش فیراز، دومین امام مسجد هونکار، با اصالت ترک-تاتار و متولد کنستانتا، توضیح داد که هویت و ایمان در این منطقه نسل به نسل منتقل میشود و او میراث فرهنگی خود را از خانوادهای به ارث برده است که سه نسل به عنوان امام جماعت خدمت کردهاند.
مسجد هونکار که در سال ۱۹۰۶ توسط شاه کارول اول در بخارست برای استفاده جامعه مسلمانان ساخته شد، امروزه هم به عنوان مکانی برای عبادت و هم به عنوان یکی از سنگ بناهای نمادین روابط ترکیه و رومانی پابرجاست.
این مسجد در سال ۱۹۵۹ به دلیل یک پروژه یادبود برنامهریزیشده در پارک کارول، تخریب و سنگهای آن شمارهگذاری شد و در سال ۱۹۶۰ با همان طرح در مکان فعلی خود بازسازی شد.
مسجد هونکار از دیرباز به عنوان یکی از بناهای معنوی بخارست و نمادی از احترام و نزدیکی بین ترکیه و رومانی شناخته شده است. این مسجد همچنین از اولین توقفگاههای هیئتهای عالیرتبه ترکیه در سفرهای رسمی به بخارست است.
امروزه، این مسجد همچنان به عنوان نقطه تلاقی جامعه مسلمانان رومانی و نمادی آشکار از پل دوستی ساخته شده بین ادیان است.
