به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بامداد دوشنبه، مسجدی در محله سنت-برونو (Saint-Bruno) واقع در شهر گرونوبل، در جنوب شرقی فرانسه، دچار آتش‌سوزی عمدی شد. منابع پلیس محلی اعلام کردند که آتش از یک کمد کفش در قسمت‌های مشترک ساختمان مسجد آغاز شد و یک ساکن موفق شد پیش از رسیدن آتش‌نشانان، شعله‌ها را مهار کند.

یک نفر به دلیل استنشاق دود به بیمارستان منتقل شد، اما وضعیت وی خطری برای زندگی او نداشت. بخش‌هایی از ساختمان سیاه شده و به طور موقت برق آن قطع شد. پرونده این حادثه به پلیس قضایی فرانسه سپرده شده است.

این رخداد در حالی اتفاق می‌افتد که پیش از آن، مسجد بزرگ شهر استراسبورگ (Strasbourg) در شمال شرقی فرانسه هدف یک تهدید بمب‌گذاری قرار گرفت. تهدید تلفنی روز شنبه ۱۳ دسامبر مبنی بر «انفجار» مسجد باعث شد نیروهای امنیتی و تیم‌های خنثی‌کننده بمب اقدام به بررسی محل کنند. بررسی‌ها نشان داد تهدید صحت نداشته و مسجد به طور موقت تعطیل شد.

این حوادث جزئی از افزایش حملات علیه مسلمانان در فرانسه در هفته‌های اخیر است. مرکز فرهنگی مونترال-لا-کلوز (Montréal-la-Cluse) و مسجد رحمت(Ar-Rahma) در های-لوآر (Haute-Loire) نیز در همین بازه زمانی هدف تهدیدات و تخریب قرار گرفتند. گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴، ۱۰۳۷ اقدام اسلام‌ستیزانه در فرانسه ثبت شده که افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ دارد.

