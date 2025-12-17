برنامه «روز جهانی زنان مسلمان» از سوی موسسه کوثر ترکیه برگزار شد + تصویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز جهانی زنان مسلمان، و به همت بخش بانوان موسسه کوثر ترکیه مراسمی در مسجد اهلبیت(ع) کوثر در استانبول برگزار شد.
حاضران و سخنرانان در این مراسم بر شخصیت انسانساز حضرت فاطمه زهرا (س) و نقش الهامبخش معارف فاطمی در زندگی و دنیای امروز تأکید کردند.
بلگین گونش به نمایندگی از شاخه بانوان کوثر، ضمن خوشامدگویی به حاضران، روز جهانی زنان مسلمان را تبریک گفت و بر ضرورت الگوگیری عملی از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در همه عرصههای زندگی تأکید کرد.
شعرخوانی، سخنرانی پیرامون زندگی و سیره حضرت زهرا (س)، اجرای مناجات و اهدای هدایای ویژه به همنامان حضرت فاطمه و زهرا از بخشهای دیگر این مراسم بود.
شرکتکنندگان همچنین با دریافت هدایایی با موضوع فلسطین، با مردم مظلوم غزه اعلام همبستگی کردند.
