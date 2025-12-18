ادامه بازداشت معترضان شیعه افشار کابل با گذشت بیش از هشت روز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در منطقه شیعه‌نشین افشار دارالامان کابل پایتخت افغانستان اعلام کردند که با گذشت بیش از ۸ روز از بازداشت ۳۸ تن از شهروندان این منطقه به دستور وزیر دادگستری طالبان، این افراد هنوز از زندان آزاد نشده‌اند.

به گفته این منابع، بازداشت‌شدگان در فرماندهی پلیس طالبان در کابل پایتخت افغانستان نگهداری می‌شوند و طی سه روز گذشته تنها اجازه ملاقات محدود با اعضای خانواده‌های خود را داشته‌اند. در میان افراد بازداشت‌شده، سالخوردگان بیمار و اعضای یک خانواده نیز حضور دارند.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، این بازداشت‌ها پس از اعتراض شهروندان شیعه منطقه افشار به دستور طالبان برای نبش قبر و انتقال اجساد از یک قبرستان قدیمی صورت گرفته است.

خانواده‌های بازداشت‌شدگان خواستار آزادی فوری آنان و رسیدگی به وضعیت سلامتی زندانیان هستند.

