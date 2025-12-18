محقق: فشار بر زنان و شیعیان افغانستان پیامدهای خطرناک دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، در مراسم معرفی کتاب سرنوشت من با قدردانی از حضور مردم، نمایندگان علمای سرشناس شیعه افغانستان و شماری از مقامات جمهوری اسلامی ایران، از خدمات دولت ایران به مهاجران افغانستانی تقدیر کرد.
وی در ادامه با اشارهای کوتاه به تحولات تاریخ معاصر کشور افغانستان از دوره اشغال شوروی تا وضعیت کنونی، به چالشهای جدی جامعه افغانستان بهویژه شیعیان و قوم هزاره در دوران حاکمیت طالبان پرداخت.
محقق با بیان اینکه محدودیتهای گسترده علیه زنان افغانستان در حوزههای تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی و سیاسی، و همچنین فشارها و تکفیر علیه هزارهها و شیعیان، وضعیت نگرانکنندهای ایجاد کرده است، خواستار تشویق طالبان از سوی کشورهای منطقه برای گفتوگو با رهبران جبهه مقاومت ملی شد.
او هشدار داد که در صورت بیتوجهی به مسیر مذاکره، حرکت به سوی راهحل نظامی میتواند پیامدهای منفی برای همه طرفها به همراه داشته باشد.
