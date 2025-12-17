به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شوقی ابو نصیره، رهبر یک گروه شبهنظامی ضد حماس در خان یونس، گفت که رابطه با اسرائیلیها رابطهای «برادری» است و اسرائیلیها به آنها سلاح و کمک میدهند.
به گزارش وبسایت فلسطینی «دنیا الوطن»، ابو نصیرا در مصاحبهای با کانال ۱۴ عبری گفت: «رابطه بین ما و اسرائیلیها یک رابطه قوی و دوستی نزدیک است و ما تا آخر عمر با آنها در امنیت و صلح زندگی خواهیم کرد. آنها به ما سلاح، غذا و لباس میدهند و ما در امور امنیتی تا حد امکان با آنها هماهنگی داریم.»
وقتی از او پرسیده شد که آیا نگران است که با ورود به مرحله بعدی طرح ترامپ، اسرائیل و ایالات متحده حمایت خود را از او سلب کنند و او را تنها بگذارند، پاسخ داد: «فکر نمیکنم. ترامپ و اسرائیلیها انسانهای شریف و صادقی هستند و مطمئناً از ما حمایت خواهند کرد.»
