هفت کشته و ۱۲ زخمی در حمله پهپادی به بیمارستان الدلنج سودان

یک منبع پزشکی محلی اعلام کرد که در پی حمله پهپادی دیروز یکشنبه به یک بیمارستان در شهر «الدلنج» واقع در ایالت جنوب کردفان سودان، هفت غیرنظامی کشته و دست‌کم 12 نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته این منبع، قربانیان شامل بیماران و همراهان آنان در بیمارستان نظامی بودند؛ بیمارستانی که علاوه بر نظامیان، خدمات درمانی به ساکنان شهر و مناطق اطراف ارائه می‌دهد. حمله موجب خسارات داخلی و ایجاد وحشت در میان غیرنظامیان شد.

شهر الدلنج همچنان تحت کنترل ارتش سودان است، اما مانند شهر کادوقلی، مرکز ایالت، نزدیک به 18 ماه است که در محاصره نیروهای واکنش سریع قرار دارد. منطقه کردفان به دلیل موقعیت جغرافیایی و منابع نفت، طلا و زمین‌های کشاورزی، یکی از مهم‌ترین جبهه‌های جنگ در سودان محسوب می‌شود. این منطقه حلقه اتصال میان مناطق تحت کنترل ارتش در شمال، شرق و مرکز سودان با دارفور در غرب است؛ منطقه‌ای که از اواخر اکتبر گذشته (آبان 1404) تقریباً به طور کامل به دست نیروهای واکنش سریع افتاده است.

قطع ارتباطات در منطقه، صحت‌سنجی اطلاعات میدانی را دشوار کرده است. نیروهای واکنش سریع به همراه متحد خود، «جنبش مردمی برای آزادی سودان – شمال» (شاخه عبدالعزیز الحلو)، بخش‌های وسیعی از کردفان، به‌ویژه کوه‌های نوبه را در اختیار دارند. این جنبش هفته گذشته اعلام کرد که کنترل شهرهای کادوقلی و الدلنج تنها مسئله زمان است و از ارتش خواست عقب‌نشینی کرده و مسیرهای امن برای خروج غیرنظامیان باز کند.

سازمان ملل متحد در نوامبر گذشته (آبان 1404) از وقوع قحطی در کادوقلی خبر داد و شهر الدلنج را نیز در معرض خطر جدی معرفی کرد.

این حمله تنها یک روز پس از حمله پهپادی به پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در کادوقلی رخ داد که به کشته شدن شش نظامی بنگلادشی انجامید. ارتش سودان، نیروهای واکنش سریع را مسئول این حمله دانست، اما این گروه هرگونه ارتباط با حادثه را رد کرد.

نیروهای واکنش سریع پس از تصرف شهر الفاشر، آخرین پایگاه ارتش در دارفور، تلاش دارند از طریق کردفان پیشروی کنند تا حلقه دفاعی ارتش در مرکز سودان را درهم بشکنند و راهی برای بازپس‌گیری خارطوم و دیگر شهرهای اصلی بیابند. سازمان ملل بارها هشدار داده است که منطقه در معرض تکرار فجایع دارفور، از جمله قتل‌عام، آدم‌ربایی و خشونت جنسی قرار دارد.

