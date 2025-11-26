شخصیت حضرت زهرا(س) الگوی جامع برای تمام زنان جهان است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین مقصود علی عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان تأکید کرد: زندگی پاک و نورانی حضرت فاطمه زهرا(س) نه تنها برای جهان اسلام، بلکه برای همه بشریت سرچشمه هدایت و الگوی کامل است.

وی گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) برای تمام زنان عالم بهترین الگو هستند. شخصیت‌های بزرگی که در دامان عصمت ایشان پرورش یافتند، مانند امام حسن(ع)، امام حسین(ع)، حضرت زینب(س) و حضرت ام‌کلثوم(س)، رهبران هدایت برای همه انسان‌ها هستند.

عالم برجسته پاکستانی افزود: پیامبر اکرم(ص) حضرت فاطمه(س) را سیده نساءالعالمین و سیده نساء اهل‌الجنة و فرزندان ایشان را سیدا شباب اهل‌الجنة معرفی کردند.

دومکی وظیفه مؤمنان در زمان حاضر را پیروی عملی از سیره فاطمی دانست و گفت: همان‌گونه که دختر رسول خدا(ص) در دفاع از حق و حقیقت قیام کرد، امروز نیز مؤمنان باید با الگوگیری از ایشان در مسیر دفاع از صداقت و عدالت حرکت کنند.

وی یادآور شد: قرآن کریم و وارثان قرآن، به صداقت، عصمت و طهارت حضرت صدیقه کبری(س) شهادت داده‌اند.

دومکی از مؤمنان درخواست کرد که در ایام فاطمیه با برگزاری مجالس و مراسم‌های عزاداری، پیام حضرت زهرا(س) را به خانه‌های مردم برسانند تا نور تعلیمات ایشان در جامعه گسترش یابد.

