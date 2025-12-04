مجالس حسینی(ع) پیام جهانی مقاومت در برابر ظلم است/ از دوستی با آمریکا باید ترسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مجلس عزاداری سید الشهدا(ع) که در منطقه سبایو گڑهی شهر جیکب‌آباد برگزار شد، حجت الاسلام مقصود علی دومکی طی سخنانی گفت: مجالس حسینی(ع) پیام روشنی از مقاومت در برابر ظلم، جبر و استبداد برای بشریت دارند. امام حسین(ع) با قیام در برابر نظام ستمگر یزید، به‌روشنی ثابت کرد که سر فرود آوردن در برابر باطل، شایسته اهل ایمان نیست.

وی با ابراز تأسف و اندوه عمیق از وضعیت کنونی فلسطین و نسل‌کشی جاری، اظهار داشت: با وجود اعلام آتش‌بس، رژیم صهیونیستی همچنان به کشتار مردم فلسطین ادامه می‌دهد که این اقدام، جنایتی آشکار، مصداق بارز توحش و نقض فاحش قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است. وی این وضعیت را نتیجه ناکارآمدی سازمان ملل و قدرت‌های جهانی دانست و تأکید کرد که تلاش‌ها برای خاموش کردن صدای ملت مظلوم فلسطین هرگز به موفقیت نخواهد رسید.

حجت الاسلام دومکی از کشورهای اسلامی، به‌ویژه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب خواست که به‌جای تماشاگر بودن، اقدامات عملی انجام دهند، جبهه دیپلماتیک خود را تقویت کنند، جلوی جنایات رژیم صهیونیستی را بگیرند و در کنار ملت مظلوم فلسطین بایستند.

وی با انتقاد شدید از آمریکا گفت: «نه از دشمنی آمریکا، بلکه از دوستی آن باید ترسید. آمریکا قدرتی غیرقابل اعتماد است که همواره بر پایه فریب، استثمار و منفعت‌طلبی عمل کرده است.»

او افزود که آمریکا قدرتی رو به زوال است و در سراسر جهان از طریق طرح‌های استعماری خود کشورها را به ورطه نابودی می‌کشاند. وی با اشاره به اوکراین گفت: آمریکا این کشور را به آتش جنگ کشاند و سپس آن را تنها رها کرد که این نمونه‌ای روشن از سیاست‌های پلید آمریکا است.

حجت الاسلام مقصود علی دومکی همچنین گفت: آمریکا ابتدا از هم‌پیمانان خود استفاده ابزاری می‌کند و در نهایت آنان را همچون دستمال کاغذی مصرف شده دور می‌اندازد. آمریکا در افغانستان متحدانش را تنها گذاشت و گریخت، در عراق با بهانه‌های دروغین جنگ به راه انداخت، لیبی را ویران کرد و در سوریه با حمایت از تروریسم، کشور را به سمت جنگ داخلی سوق داد. این‌ها نمونه‌هایی روشن است که نشان می‌دهد آمریکا دوست هیچ‌کس نیست و تنها منافع خود را می‌بیند.

وی همچنین تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به سوریه، نقض مرزها و اشغال سرزمین‌های این کشور را به‌شدت محکوم کرد و گفت: سوریه سرزمین فتح‌شده اسرائیل نیست، وحدت و حاکمیت آن باید محترم شمرده شود و تجاوزهای پی‌درپی رژیم صهیونیستی تهدیدی جدی برای امنیت منطقه به شمار می‌رود.

او تصریح کرد که «جولانی در نقش عامل آمریکا و اسرائیل عمل می‌کند» و توطئه تجزیه سوریه از طریق گروه‌های تروریستی، طرحی آشکار از سوی جریان‌های استکباری است. امت اسلامی باید در دفاع از تمامیت ارضی سوریه نقش مؤثر خود را ایفا کند.

در پایان، حجت الاسلام مقصود علی دومکی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، ضروری است که مسلمانان با وحدت، بصیرت و بیداری، توطئه‌های استکباری را بشناسند و در حمایت از مظلومان جهان، به‌ویژه ملت فلسطین، به صدایی نیرومند تبدیل شوند. نهضت امام حسین(ع) به ما می‌آموزد که سکوت در برابر ظلم، خود نوعی همراهی با ظلم است.

