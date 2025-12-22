وزیر خارجه رژیم صهیونیستی: یهودیان غربی به اسرائیل مهاجرت کنند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، از یهودیان کشورهای غربی خواست برای فرار از آنچه او «افزایش یهودستیزی» خواند، به اسرائیل مهاجرت کنند. این درخواست یک هفته پس از حمله مسلحانه در مراسم جشن «حانوکا» در ساحل بوندی سیدنی که به کشته شدن ۱۵ نفر انجامید، مطرح شد.
«گیدون سعار» در مراسم عمومی روشن کردن شمع به مناسبت آخرین روز عید حانوکا گفت: «یهودیان حق دارند در هر نقطهای از جهان در امنیت زندگی کنند، اما امروز شاهد آزار و اذیت یهودیان در سراسر دنیا هستیم.»
وی خطاب به یهودیان انگلیس، فرانسه، استرالیا، کانادا و بلژیک افزود: «به سرزمین اسرائیل بیایید! به خانه بازگردید!»
از زمان آغاز جنگ در غزه پس از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، مقامات صهیونیستی بارها از افزایش یهودستیزی در کشورهای غربی سخن گفته و دولتهای این کشورها را به ناکامی در مقابله با آن متهم کردهاند.
مقامهای استرالیایی اعلام کردند حمله ساحل بوندی سیدنی که در جریان جشن حانوکا رخ داد، تحت تأثیر ایدئولوژی گروه تروریستی داعش انجام شده است.
گفتنی است درخواست وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در حالی است که اخیراً روزنامه اسرائیلی کالکالیست تصویری نگرانکننده از موج رو به گسترش مهاجرت از اسرائیل ارائه داده است.
بر اساس پژوهشی که توسط سه تن از پژوهشگران برجسته دانشگاه تلآویو انجام شده، حدود ۹۰ هزار اسرائیلی بین ژانویه ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴، اراضی اشغالی را ترک کردهاند؛ از این تعداد ۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ و ۴۰ هزار نفر دیگر تا سپتامبر ۲۰۲۴ مهاجرت کردهاند. این روند پس از چند سال ثبات نسبی در تراز مهاجرتی رخ داده است.
