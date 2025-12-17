به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز آمار اسرائیل اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴ میلادی، اسرائیل به وضعیت مهاجرت دانشگاهیان منفی، وارد شده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد دانشگاهیانی که به خارج از اسرائیل مهاجرت کرده‌اند، بیش از تعداد کسانی است که به اسرائیل بازگشته‌اند.

بر اساس داده‌ها، مهاجرت نخبگان شامل دانشگاهیان جوان و از مناطق پایدار، به‌ویژه منطقه تل‌آویو و مرکز اسرائیل، می‌شود. این روند نشان‌دهنده افزایش خروج پژوهشگرانی است که می‌توانند اقتصاد و زمینه‌های تحقیقاتی اسرائیل را توسعه دهند و به خارج رفته‌اند تا زندگی و کار کنند.

دارندگان دکترا و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مؤسسات

طبق داده‌های مرکز آمار، ۲۵.۴٪ از دارندگان دکترای ریاضیات، ۲۱.۷٪ از دارندگان دکترای علوم کامپیوتر، ۱۹.۴٪ از دارندگان دکترای ژنتیک، ۱۷.۳٪ از دکترای میکروبیولوژی، ۱۷٪ از دکترای فیزیک، ۱۴٪ از دکترای شیمی و ۱۴٪ از دکترای مهندسی برق و بیولوژی در حال حاضر خارج از اسرائیل زندگی و کار می‌کنند.

همچنین، ۲۳٪ از فارغ‌التحصیلان دکترای مؤسسه «وایزمن»، ۱۸.۲٪ از فارغ‌التحصیلان دکترای «تخنیون»، ۱۵٪ از فارغ‌التحصیلان دکترای علوم دانشگاه تل‌آویو، ۱۰٪ از فارغ‌التحصیلان دانشگاه «آریل» و ۷٪ از فارغ‌التحصیلان دانشگاه «بار ایلان» به خارج از اسرائیل مهاجرت کرده‌اند.

در مجموع، ۱۱.۹٪ از دارندگان دکترا و ۸.۱٪ از دارندگان فوق‌لیسانس در اسرائیل که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ فارغ‌التحصیل شده‌اند، به خارج از اسرائیل مهاجرت کرده‌اند و احتمالاً به‌طور دائمی در خارج از اسرائیل زندگی می‌کنند.

داده‌ها نشان می‌دهد که تعداد دانشگاهیان تازه‌مهاجر اسرائیل افزایش یافته و تعداد کسانی که بیش از سه سال خارج از اسرائیل بوده و پس از دو سال به اسرائیل بازگشته‌اند، کاهش یافته است.

دلایل افزایش مهاجرت

علاوه بر جنگ و تغییر نظام قضایی، احتمالاً کاهش بودجه و شرایط نامناسب تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی اسرائیل تحت دولت نتانیاهو و هدایت «یوآف کیش» وزیر آموزش و پرورش اسرائیل، باعث افزایش مهاجرت شده است. این دولت از آغاز فعالیت خود بر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی اسرائیل، نظارت و کنترل اعمال می‌کند.

همچنین کاهش بودجه آموزش عالی اسرائیل که چندین بار از زمان تشکیل دولت نتانیاهو کاهش یافته است، در حالی که بودجه‌هایی برای منافع حزبی ائتلاف اختصاص داده شده، پژوهشگران اسرائیلی را تشویق می‌کند تا به خارج از اسرائیل، مهاجرت کنند، جایی که حقوق و بودجه تحقیقاتی بیشتری دریافت می‌کنند و ترجیح می‌دهند بازنگردند.

