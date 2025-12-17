تجلیل از ۱۳۵ بانوی پیشکسوت هیئات در چهارمین رویداد «بانوان بهشت»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین مهدی خداجویان، مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی، در نشست خبری چهارمین رویداد ملی «بانوان بهشت» و آیین رونمایی از نشان فضه(س) که روز چهارشنبه در حوزه هنری برگزار شد، با اشاره به پیشینه این بنیاد اظهار کرد: بنیاد دعبل خزاعی حدود ۲۰ سال پیش و به دستور مقام معظم رهبری، با هدف ارائه خدمات به جامعه ستایشگری، بهویژه مداحان و پیشکسوتان عرصه ستایشگری و مداحی، تأسیس شد. در طول این سالها افراد مختلفی با توجه به شرایط زمان، تخصص و تجربه خود، سکان هدایت بنیاد را بر عهده داشتند و برنامههای متعددی در این مجموعه اجرا شده است.
وی افزود: مهمترین اتفاقی که در بنیاد دعبل رخ داده، تمرکز بر خدمترسانی به جریان ستایشگری بوده است. در دوره جدید بنیاد تلاش کردیم این خدمترسانی را توسعه دهیم و دامنه فعالیتها را فراتر از خدمات متداولی مانند بیمه گسترش دهیم. نگاه ما این است که در هر نوع مواجهه با جامعه ستایشگری، بهویژه پیشکسوتان و پیرغلامان این عرصه، جایگاه واقعی این بزرگان بهدرستی دیده شود.
حجت الاسلام والمسلمین خداجویان با تأکید بر تفاوت نگاه بنیاد دعبل با رویکردهای صرفاً صنفی تصریح کرد: پیشکسوتان عرصه ستایشگری، هیئت، شعر آیینی و تبلیغ دینی، کسانی هستند که دههها از عمر خود را در مسیر تعظیم شعائر الهی، حسینی و اهلبیت علیهمالسلام صرف کردهاند. این افراد صاحبان نفوذ، تجربه، اعتبار و مهمتر از همه، صاحب نفس هستند. کسی که ۴۰، ۵۰ یا حتی ۶۰ سال در این مسیر خدمت کرده، جایگاهش با پیشکسوتان سایر صنوف متفاوت است.
مدیرعامل بنیاد دعبل ادامه داد: در فرهنگ دینی، خدمت به اهلبیت علیهمالسلام موجب ارتقای مقام انسان میشود و چنین فردی به مرتبه «پیرغلامی» میرسد. پیرغلام، غلام نیست؛ او مرشد، پیر طریق و بزرگ این عرصه است. مواجهه ما با این بزرگان باید همراه با تکریم، خضوع و احترام باشد؛ همانگونه که انسان در برابر پدر و مادر خود با نهایت ادب و محبت رفتار میکند.
وی با اشاره به برنامههای بنیاد دعبل گفت: برگزاری نشستها، همایشها و آیینهای تجلیل از پیشکسوتان، از وجوه اصلی فعالیت بنیاد دعبل بوده و ما میراثدار همین رویکرد هستیم. چند ماه پیش چهارمین دوره همایش «مقام مجنون» برگزار شد که طی آن از ۲۰۰ پیشکسوت و پیرغلام عرصه هیئات در سراسر کشور تجلیل به عمل آمد. در تهران نیز از ۲۰ تن از بزرگان این عرصه تقدیر شد.
حجت الاسلام والمسلمین خداجویان افزود: امروز نشست خبری چهارمین دوره همایش «بانوان بهشت» در حال برگزاری است که طی آن در سراسر کشور از ۱۳۵ بانوی پیشکسوت تجلیل خواهد شد. پس از برگزاری رویداد تهران، دفاتر نمایندگی بنیاد در استانها نیز این رویداد را بهصورت استانی اجرا خواهند کرد. در استانها، برنامهها بیشتر با حضور در منازل پیشکسوتان، دیدار، احوالپرسی و تکریم چهرهبهچهره انجام میشود.
وی ادامه داد: در این رویدادها، نشان حبیب به آقایان و نشان فضه به بانوان اهدا میشود. پیشتر نشانی با عنوان «نشان فاطمه» طراحی شده بود، اما با توجه به اینکه در حال صحبت از مقام خادمی هستیم و جناب حبیب خادم آستان حسینی و شهید کربلا هستند، به این جمعبندی رسیدیم که برای بانوان، نشان «فضه» که نماد خادمی حضرات معصومین علیهمالسلام است، مناسبتر خواهد بود. امسال علاوه بر تغییر نام، طراحی نشان نیز با ظرافتهای متناسب با هویت بانوان و نظر کارشناسان طراحی و گرافیک، بهروزرسانی شده است.
مدیرعامل بنیاد دعبل در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: نگاه ما به بانوان پیشکسوت، نگاه مکمل یا حاشیهای نیست. اساساً باور داریم که همه ما، چه آقایان و چه بانوان، وامدار بانوانی هستیم که پایههای هیئت را شکل دادهاند. نخستین مواجهه بسیاری از ما با هیئت، از بخش خواهران و همراهی مادرانمان آغاز شده است.
وی گفت: بانوانی که از آنها تجلیل میکنیم، همان خانمجلسهها و مادران دینی هستند که باور، محبت به اهلبیت(ع)، هیئت و روضه را در ناخودآگاه ما نهادینه کردند. اگرچه بسیاری از آقایان سینهزنی را در بخش مردان آموختهاند، اما پای منبر نشستن و انس با روضه را در کنار مادران و در جلسات خانگی تجربه کردهاند. این بانوان پرچم هیئت را در خانهها حفظ کردند و استوار نگه داشتند.
حجت الاسلام والمسلمین خداجویان در پایان گفت: رویداد «بانوان بهشت» تلاشی است برای تعظیم و تکریم این بزرگان که منشأ و مبنای هیئتی شدن نسلهای مختلف بودهاند و نقش بیبدیلی در حفظ و گسترش فرهنگ اهلبیت(ع) داشتهاند.
