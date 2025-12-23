به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور سوریه اعلام کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) تحت سلطه خارجیهای قرار دارد و در تلاشهای خود برای تحمیل واقعیت میدانی جدید شکست خورده است.
نورالدین البابا، سخنگوی وزارت کشور سوریه، در گفتوگو با «قناة الإخباریة» گفت: قسد دچار سردرگمی شده و به حمایت خارجی معاند متکی است.
وی افزود: قسد تحت سلطه جناحی خارجی و دشمن همه سوریها از جمله کردهاست؛ جناحی که شامل عناصر غیرسوری بوده و در پی تخریب هرگونه توافق سوری ـ سوری است.
البابا تأکید کرد: این عناصر فعالیتهای مجرمانهای همچون ربودن نوجوانان، جذب آنان به صفوف خود و ترویج مواد مخدر را بهویژه در محلههای اشرفیه و شیخ مقصود حلب دنبال میکنند.
او گفت: دولت سوریه همچنان به توافق دهم مارس پایبند است و تخلفات مکرر قسد را ثبت و به طرفهای ضامن بینالمللی ارائه میدهد.
وی افزود: این تجاوزات مانع پایبندی سوریه به راهحلهای مسالمتآمیز و گفتوگوی سوری ـ سوری نخواهد شد.
البابا خاطرنشان کرد: قسد با زور اعتصابها را تحمیل کرده و به مخالفان حمله میکند تا دستورکارهایی بیارتباط با واقعیت سوریه را پیش ببرد. حملات اخیر به محلههای مسکونی پاسخی به تلاشهای مردمی برای بازسازی حلب بوده است.
او گفت: قسد از ابتدا مانع ورود نیروهای دولتی به محلههای اشرفیه و شیخ مقصود شد و آنها را به مراکز ترویج مواد مخدر و جذب بقایای نظام سابق تبدیل کرد. ارتش و نیروهای امنیت داخلی ناچار شدند حلقه امنیتی در اطراف این محلهها ایجاد کنند.
وی تأکید کرد: دولت سوریه با ارتش، نیروهای امنیتی و اعتماد مردم، آماده همه سناریوهاست و به تلاش برای بازگرداندن امنیت و ثبات ادامه میدهد.
البابا افزود: قسد روز دوشنبه حملات سازمانیافتهای در حلب انجام داد و محلههای پرجمعیت و بیمارستان الرازی را هدف گرفت که به کشته شدن دو غیرنظامی و زخمی شدن چند نفر دیگر از جمله داوطلبان دفاع مدنی انجامید.
وی توضیح داد: این حملات پس از رصد فعالیتهای مشکوک قسد توسط ارتش آغاز شد. قسد سپس نیروهای خود را از ایستهای مشترک عقب کشید و به سمت نیروهای امنیت داخلی آتش گشود که به زخمی شدن دو نفر انجامید.
البابا گفت: قسد دامنه حملات خود را به چند محله دیگر و بیمارستان الرازی گسترش داد. ارتش و نیروهای امنیت داخلی با پاسخ مستقیم به منابع آتش، بهویژه در منطقه «سکن شبابی» که محل تجمعات نظامی و اتاقهای عملیات قسد بود، بیش از ۱۳ نفر از عناصر قسد از جمله یک فرمانده ارشد را از پای درآوردند.
