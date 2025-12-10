به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان حضرموت یمن تأیید کردند که یک گردان وابسته به شورای انتقالی جنوبی یمن مورد حمایت امارات، روز گذشته عقبنشینی محدودی از ناحیهٔ فلات نفتی در وادی حضرموت انجام داده است؛ عقبنشینی که پس از وارد شدن فشارهای منطقهای و بینالمللی بر این شورا صورت گرفت. پیش از این، شورای انتقالی جنوب از خروج داوطلبانه از تمامی سایتها و پادگانهای منطقه نظامی اول که در یورش سریع پایان هفته گذشته بر آنها مسلط شده بود، امتناع کرده بود.
فعالان اهل حضرموت ویدئوهایی منتشر کردند که نشان میدهد چندین فروند بالگرد آپاچی سعودی در منطقههای العبر و الخشعه بهطور گسترده در حال پرواز هستند؛ مناطقی که نیروهای «درع الوطن» وابسته به ریاض برای تأمین امنیت جادهٔ بینالمللی منتهی به گذرگاه مرزی الودیعه میان یمن و عربستان در آن مستقر شدهاند.
همچنین، روزنامه «الأخبار» از منابعی در شرکت نفتی «بترومسیلة» در وادی حضرموت و نیز از منابع نزدیک به ائتلاف قبایل حضرموت وابسته به عربستان مطلع شده است که نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن، عقبنشینی محدودی از اطراف برخی میدانهای نفتی در فلات انجام دادهاند و گردان عقبنشینیکننده کنترل میدانهای «بترومسیلة» را در اختیار داشت.
به گفتهٔ این منابع، این عقبنشینی همزمان با ورود یک کمیتهٔ سعودی به منطقهٔ الودیعه انجام شد؛ کمیتهای که با حضور نمایندگان قبایل حضرموت و «سعد بن عثمان العمودی» معاون استاندار در امور وادی، نشستی برای بررسی چگونگی حفاظت از تأسیسات نفتی برگزار کرد.
«عبدالفتاح جماجم» فعال جنوبی، به نقل از منابع حضرمی اعلام کرد که این کمیته به توافقی با قبایل دست یافته که جریان تولید و انتقال نفت از «بترومسیلة» را تضمین میکند. مقامات محلی و قبایل نیز با این توافق موافقت کردند؛ مسئلهای که شورای انتقالی جنوب را زیر فشار قرار داد تا از مناطق نفتی عقبنشینی کند، بهویژه اینکه اکثر نیروهای شورای انتقالی جنوب از خارج استان حضرموت وارد شدهاند.
در همین حال، «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاست جمهوری دولت مستعفی یمن از ریاض تهدید کرد که از سازمان ملل خواهد خواست شورای انتقالی جنوب را در فهرست کارشکنان روند سیاسی و اصلاحات اقتصادی قرار دهد و تحریمهایی علیه آن اعمال کند.
او همچنین تهدید کرد که پرداخت حقوق کارمندان غیرنظامی و نظامی در تمام مناطق تحت کنترل شورای انتقالی جنوب را متوقف خواهد کرد. این در حالی است که رسانههای وابسته به شورای انتقالی جنوب گزارش دادهاند که «عیدروس الزبیدی» رئیس این شورا در روزهای اخیر چند تماس بینالمللی و منطقهای دریافت کرده که همگی بر ضرورت آرامسازی اوضاع تأکید داشتهاند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما