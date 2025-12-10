به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن، کنترل خود را بر استان المهره و نیز وادی حضرموت در شرق کشور تکمیل کرده‌اند، در حالی که یک هیئت سعودی برای پیگیری روند آرام‌سازی، وارد استان حضرموت شده است.

در سخنرانی‌ که در جلسه‌ای گسترده در شهر عدن در جنوب یمن برگزار شد، «عیدروس الزبیدی» رهبر شورای انتقالی جنوب یمن به حاضران اطلاع داد که نیروهای مسلح جنوبی وابسته به این شورا، آنچه را آزادسازی کامل وادی حضرموت و المهره توصیف کرد، به پایان رسانده‌اند.

طبق گزارش وب‌سایت رسمی شورا، این نشست با حضور اعضای هیئت رئیسه، رؤسای بخش‌های دبیرخانه، رؤسای کمیته‌های مجمع ملی و شورای مشورتی برگزار شد.

الزبیدی که رهبر شورای انتقالی جنوب و یکی از هفت معاون «رشاد العلیمی» رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری دولت مستعفی یمن، به‌شمار می‌رود، خواستار جدایی جنوب از شمال یمن است.

او گفت: جنوب امروز در برابر مرحله‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارد که واقعیت سیاسی و نظامی آن را تحمیل کرده است و مردم جنوب فداکاری‌های بزرگی برای رسیدن به این لحظه انجام داده‌اند.

وی افزود که مرحله آینده، مرحله ساخت نهادهای دولت جدید جنوب عربی خواهد بود.

یکشنبه گذشته، نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن پس از ورود یگان‌های بزرگ نظامی، کنترل بخش‌های وسیعی از استان المهره، دومین استان بزرگ یمن پس از حضرموت را در دست گرفتند؛ استانی که شامل فرودگاه الغیضة و بنادر دریایی است.

اقدامات یک‌جانبه

هیچ واکنش فوری از سوی دولت مستعفی یمن نسبت به اظهارات الزبیدی منتشر نشد، اما «رشاد العلیمی» روز دوشنبه شورای انتقالی جنوب یمن را به اتخاذ اقدامات یک‌جانبه متهم کرد؛ اقداماتی که به گفته او، تهدیدی مستقیم برای وحدت تصمیم امنیتی و نظامی است.

در همین حال، هیئت سعودی به ریاست سرتیپ «محمد القحطانی» در حضرموت با بزرگان و نمایندگان قبایل وادی و صحرای حضرموت دیدار کرد، پس از آنکه دیدارهایش در شهر المکلا و بخش ساحلی استان به پایان رسید.

القحطانی اعلام کرد که بر سر مجموعه‌ای از اقدامات برای حمایت از امنیت، ثبات و آرام‌سازی با همه طرف‌ها از جمله شورای انتقالی جنوب یمن، توافق شده است.

این تحولات چند روز پس از عملیات گسترده نیروهای انتقالی جنوب یمن در وادی حضرموت رخ می‌دهد؛ عملیاتی که طی آن شهرها، پایگاه‌های نظامی و تأسیسات نفتی مهمی به کنترل این نیروها درآمد و سپس نفوذ آنان به سمت شرق و استان المهره گسترش یافت.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸