کاریکاتوریست سرشناس ایرلندی: اسرائیل باید از همه رویدادهای فرهنگی و ورزشی محروم شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هری برتون (Harry Burton)، کارتونیست سرشناس ایرلندی، با انتقاد شدید از اجازه حضور رژیم صهیونیستی در مسابقات موسیقی یوروویژن، خواستار تحریم کامل این رژیم از تمامی رویدادهای فرهنگی و ورزشی بین‌المللی شد و تأکید کرد که عادی‌سازی روابط فرهنگی با اسرائیل غیرقابل قبول است.

محکومیت تصمیم یوروویژن

این کارتونیست ساکن شهر «دوبلین» پایتخت ایرلند، در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی، تصمیم «اتحادیه پخش اروپایی» (European Broadcasting Union) برای اجازه حضور اسرائیل در مسابقات یوروویژن ۲۰۲۶ را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد. این مسابقات قرار است سال آینده در شهر «وین» (Vienna) پایتخت اتریش برگزار شود.

وی تأکید کرد که مشارکت اسرائیل در چنین رویدادهایی، در حالی که این رژیم مرتکب نسل‌کشی در نوار غزه شده، اقدامی نادرست و فاقد توجیه اخلاقی است و نباید تنها به یوروویژن محدود شود.

موج اعتراض در اروپا

تصمیم اتحادیه پخش اروپایی در تاریخ ۴ دسامبر، با موجی از واکنش‌ها و اعتراض‌ها در سراسر اروپا روبه‌رو شده است. در همین راستا، رسانه‌های ملی کشورهای اسپانیا، هلند، ایرلند، اسلوونی و ایسلند اعلام کرده‌اند که در اعتراض به تداوم حملات مرگبار اسرائیل علیه فلسطینیان و وضعیت فاجعه‌بار انسانی و قحطی در غزه، از این رقابت‌ها کناره‌گیری خواهند کرد.

به گفته منابع رسانه‌ای، احتمال دارد کشورهای دیگری نیز به این تحریم فرهنگی بپیوندند؛ اقدامی که نشان‌دهنده افزایش فشار افکار عمومی علیه سیاست‌های رژیم صهیونیستی در اروپا است.

کاریکاتوری که مثل بمب منفجر شد!

کارتون هری برتون که در روزنامه «آیریش اگزمینر» (The Irish Examiner) منتشر شد، توجه گسترده‌ای را در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. این اثر تنها چند روز پس از اعلام رسمی اجازه حضور اسرائیل در یوروویژن منتشر شد.

در این تصویر، خواننده‌ای خیالی با پرچم رژیم صهیونیستی و میکروفن، زیر نورافکن و در لباسی آبی‌رنگ دیده می‌شود، در حالی که پایین لباس او لکه‌های خون دیده می‌شود و اطرافش، در تاریکی، ویرانه‌های نوار غزه قرار دارد؛ تصویری که به‌وضوح تضاد میان نمایش‌های فرهنگی و واقعیت جنایات میدانی را نشان می‌دهد.

روایت ویرانی غزه در پس نور صحنه

این کارتونیست ایرلندی توضیح داد که هدف او نشان دادن تضاد میان نور صحنه، تشویق‌ها و سرگرمی‌های جهانی با واقعیت ویرانی غزه بوده است. به گفته وی، در حالی که خواننده زیر نورافکن می‌خواند، در تاریکی اطراف، تخریب کامل غزه و جنایات ارتش اسرائیل پنهان شده است.

برتون در ادامه افزود: تداوم حضور اسرائیل در رویدادهای بین‌المللی فرهنگی، به معنای نادیده گرفتن رنج مردم فلسطین و عادی‌سازی جنایت‌هاست.

مقایسه با تحریم فوری روسیه

برتون با اشاره به تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، پرسید: اگر روسیه به‌دلیل حمله به اوکراین از رویدادهای ورزشی و فرهنگی کنار گذاشته شد، چرا همان معیار درباره اسرائیل اعمال نمی‌شود؟

وی افزود که جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به‌قدری هولناک است که تصور ادامه زندگی عادی و برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی، بدون واکنش، امری مضحک و غیرقابل قبول به نظر می‌رسد.

فروش اثر هنری برای کمک به مردم فلسطین

این کارتونیست ایرلندی همچنین به فعالیت‌های بشردوستانه خود اشاره کرد و گفت که یکی از آثارش را برای کمک به مردم غزه به فروش رسانده است. این اثر که در ۲۷ ژوئیه منتشر شد، مادری فلسطینی را نشان می‌دهد که کودکش را در آغوش گرفته؛ کودکی که بر اثر قحطی، استخوان‌های ستون فقراتش نمایان است.

این اثر با جمله «ستون فقرات یک کودک… غیرت ما کجاست؟» منتشر شد و به مبلغ ۵۰۰ یورو فروخته شد؛ مبلغی که به‌طور کامل به سازمان «کمک پزشکی به فلسطینیان» اختصاص یافت.

احساس مسئولیت و همبستگی

برتون با بیان اینکه احساس می‌کند می‌توانست اقدامات بیشتری برای حمایت از مردم فلسطین انجام دهد، گفت هرچند کمک‌هایش محدود است، اما تلاش می‌کند هر آنچه در توان دارد انجام دهد.

وی افزود که مسئله فلسطین برای او موضوعی همیشگی است و این احساس در میان مردم ایرلند نیز به‌طور گسترده وجود دارد. به گفته او، هر بار که خبری از فلسطین می‌بیند، احساس مسئولیت می‌کند که آگاهی‌بخشی کند.

