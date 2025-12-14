به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چارلی مکگتیگن (Charlie McGettigan)، خواننده ایرلندی و برنده مسابقه موسیقی یوروویژن در سال ۱۹۹۴، اعلام کرد در اعتراض به ادامه حضور رژیم صهیونیستی در این رقابتها، جام قهرمانی خود را بازمیگرداند. این اقدام در همراهی با «نِمو» (Nemo)، خواننده سوئیسی و برنده دوره ۲۰۲۴ یوروویژن، انجام میشود.
مکگتیگن در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر کرده، گفت قصد دارد این جام را به اتحادیه پخشکنندگان اروپا (European Broadcasting Union – EBU)، برگزارکننده مسابقه یوروویژن، ارسال کند. وی در سال ۱۹۹۴ بههمراه پل هرینگتون (Paul Harrington) نماینده ایرلند در این رقابتها بود و به مقام نخست دست یافت.
به گفته مکگتیگن، نِمو پیشتر بهصورت آنلاین با او تماس گرفته و دلایل خود را برای بازگرداندن جام توضیح داده است. پل هرینگتون نیز در اظهاراتی گفت اگرچه جام مربوط به سال ۱۹۹۴ در دسترس او نیست، اما در صورت یافتن آن، وی نیز جام خود را در اعتراض به سیاستهای برگزارکنندگان بازخواهد گرداند.
این اقدام اعتراضی در حالی صورت میگیرد که ادامه حضور رژیم صهیونیستی در مسابقه یوروویژن با واکنشهای گسترده مواجه شده است. پس از تأیید نهایی باقیماندن اسرائیل در این رقابتها، شبکههای پخشکننده در پنج کشور ایسلند، ایرلند، هلند، اسلوونی و اسپانیا اعلام کردند از رقابتهای یوروویژن ۲۰۲۶ کنارهگیری خواهند کرد.
............
پایان پیام
نظر شما