به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، تأکید کردند که گروه افراطی «الشباب» همچنان بزرگترین تهدید برای صلح و ثبات در سومالی و منطقه، بهویژه کشور کنیا محسوب میشود.
این گزارش افزود: با وجود تلاشهای مستمر نیروهای سومالیایی و بینالمللی برای محدود کردن عملیات «الشباب» وابسته به القاعده، توانایی این گروه در اجرای حملات پیچیده و غیرمتعارف در داخل سومالی همچنان پابرجاست.
در گزارش آمده است که تهدید تنها به توانایی «الشباب» در انجام حملات محدود نمیشود، بلکه شبکههای پیشرفته اخاذی، عملیات جذب اجباری نیرو و دستگاه تبلیغاتی مؤثر این گروه نیز خطرآفرین است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سهشنبه به اتفاق آرا به تمدید مأموریت نیروی «حمایت و ثبات» اتحادیه آفریقا در سومالی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۰ دی ۱۴۰۵) رأی داد. این نیرو شامل ۱۱ هزار و ۸۲۶ نظامی رسمی و ۶۸۰ پلیس است.
گزارش همچنین هشدار داد که این گروه افراطی تهدید بزرگی برای کنیا به شمار میرود؛ «از طریق حملاتی که از استفاده بمبهای دستساز علیه نیروهای امنیتی گرفته تا حمله به زیرساختها، آدمربایی، یورش به خانهها و سرقت دامها را شامل میشود.»
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که «الشباب» در سالجاری به طور میانگین حدود شش حمله در ماه در داخل کنیا انجام داده است که بیشتر آنها در استانهای ماندیرا و لامو در شمال شرقی و هممرز با سومالی رخ دادهاند.
این گزارش در پایان تأکید کرد: «هدف اصلی الشباب همچنان سرنگونی دولت سومالی، بیرون راندن نیروهای خارجی و تشکیل سومالی بزرگ است؛ کشوری که همه سومالیتبارها در شرق آفریقا را تحت حاکمیت اسلامگرایی افراطی دربرگیرد.»
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما