جامعههای مسلمان در ایالات متحده آمریکا بهویژه در ایالتهایی مانند میشیگان و مینهسوتا که جمعیت مسلمان بیشتری دارند، با رشد بیسابقهی گفتمان نفرت علیه اسلام مواجهاند؛ گفتمانی که دولت آمریکا و شخص رئیسجمهور آن را تغذیه میکنند.
براساس گزارش روزنامه العربی الجدید، چند ماه پیش، نگرانی اصلی خانوادههای مسلمان در آمریکا، تورم، گرانی و تلاش برای توقف جنگ غزه بود؛ اما مشکلات خیلی سریع تغییر کرد. یک آمریکایی مسلمان عربتبار در میشیگان میگوید که ناچار شده به دختر ۱۷ سالهاش که حجاب دارد یاد بدهد اگر فردی او را در مسیر خانه تعقیب کرد، چگونه از خود محافظت کند.
چند روز پیش، دونالد ترامپ از کاخ سفید، بار دیگر به جامعه سومالیتبارهای آمریکا توهین کرد و آنها را زباله نامید و خواستار اخراجشان شد. او همچنین بار دیگر شایعه قدیمی درباره ازدواج نماینده کنگره، ایلهان عمر، با برادرش را تکرار کرد. این سخنان، توسط برخی اعضای کنگره، گروههای راستگرا و حامیان اسرائیل تقویت شده است؛ گروههایی که خواهان اخراج مسلمانان و عربها و سلب تابعیت آنان هستند.
در شهر «هوور» در ایالت آلاباما، ساکنان با افتتاح یک مدرسه اسلامی مخالفت کردند و گفتند که نمیخواهند منطقهشان به جامعهای اسلامی شبیه به شهر دِیِربرن تبدیل شود. در تجمع اعتراضی، یکی از افراد پلاکاردی در دست داشت که از «طرح ۱۰۰ ساله» برای تسلط مسلمانان بر آمریکا هشدار میداد. این فضاسازیها باعث شد درخواست ایجاد مدرسه رد شود.
گزارشها و شکایتها نشان میدهد که سال ۲۰۲۵ بالاترین میزان حملات و تهدیدها علیه مسلمانان، مساجد و مؤسسههای اسلامی در آمریکا را ثبت کرده است. طبق گزارش شورای روابط اسلامی-آمریکایی (CAIR)، سال ۲۰۲۴ نیز بیشترین موارد شکایت از تبعیض ضد مسلمانان از ۱۹۹۴ تاکنون به ثبت رسیده بود.
«نهاد عوض» مدیر اجرایی «کِیر»، میگوید: حملات، تحقیرها و تلاش برای تخریب تصویر مسلمانان افزایش یافته و این واکنشی به قدرتگیری سیاسی آنان از جمله انتخاب زهران ممدانی به عنوان شهردار نیویورک و پیروزی ۳۷ مسلمان در انتخابات اخیر ایالات است.
او افزایش فعلی نفرتپراکنی علیه مسلمانان آمریکا را شبیه موج پس از حملات ۱۱ سپتامبر میداند و میگوید که گروههای صهیونیستی و مسیحیان صهیونیست، اصلیترین تأمینکنندگان مالی اسلامهراسی هستند.
درحالیکه پس از ۱۱ سپتامبر، «جورج بوش» مسلمانان آمریکا را بخش مهمی از ملت این کشور، خواند و خواستار محافظت از آنان شد، اکنون دونالد ترامپ به صورت علنی جوامع مسلمان را تحقیر میکند و ادعاهای نژادپرستانه را تکرار میکند. این سیاستها بخشی از پروژه ۲۰۲۵ راست افراطی است که آمریکا را سفید و مسیحی تعریف میکند.
در دو ماه اخیر، تلاش برای سوزاندن قرآن در میشیگان، پرتاب گوشت خوک به دانشجویان مسلمان در فلوریدا هنگام نماز، و فراخوان برخی نمایندگان کنگره برای اخراج مسلمانان از آمریکا، بخشی از موج جدید نفرت بوده است.
«احمد غانم» نامزد سابق کنگره آمریکا از حزب دموکرات، میگوید که دولت فعلی آمریکا انسانیت مهاجران و مسلمانان را نشانه گرفته تا سرکوب آنان سادهتر شود.
از سوی دیگر، «اسامه ابوارشید» مدیر تشکل «آمریکاییها برای فلسطین» که اخیراً تهدید به قتل شده است، میگوید: ترامپ با سخنانش پناهگاه امنی برای افراطگرایان ایجاد کرده و هرگونه مخالفت با اسرائیل را به عنوان دشمنی با آمریکا معرفی کرده است.
گزارش ISPU نیز نشان میدهد که مسلمانان با احتمال ۶۳ درصد، بیش از هر گروه دینی دیگر در آمریکا در معرض تبعیض هستند.
ابوارشید تاکید میکند که تلاش هماهنگ لابی صهیونیست و راست افراطی، مخالفان خود—از جمله مسلمانان، عربها، فلسطینیها و حتی یهودیان مخالف اسرائیل—را هدف قرار داده و آنان را در معرض تهدید و خشونت قرار میدهد.
