به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دو سازمان حقوق بشری در بریتانیا هشدار دادند که میلیونها مسلمان این کشور به دلیل گسترش اختیارات قانونی دولت، در معرض خطر از دست دادن تابعیت خود قرار گرفتهاند.
بر اساس گزارشی که مؤسسه «رَنیمید تراست» (Runnymede Trust) فعال در حوزه مبارزه با نژادپرستی و نابرابری، به همراه سازمان غیردولتی «ریپریو» (Reprieve) منتشر کردهاند، حدود ۹ میلیون نفر در بریتانیا از نظر قانونی در معرض خطر سلب تابعیت قرار دارند؛ رقمی که بنا بر برآورد وزارت کشور بریتانیا، حدود ۱۳ درصد از جمعیت این کشور را شامل میشود.
در این گزارش تأکید شده است که این اختیارات قانونی، بهطور نامتناسبی جوامعی را هدف قرار میدهد که دارای جمعیت بالای مسلمان هستند. به گفته نویسندگان گزارش، سیاستهای کنونی بیشترین تأثیر را بر شهروندانی با ریشههای جنوب آسیا، خاورمیانه و آفریقا گذاشته و به تهدیدی ساختاری و نظاممند علیه مسلمانان تبدیل شده است.
طبق قوانین فعلی، دولت بریتانیا میتواند تابعیت فردی را حتی در صورتی که هیچ پیوند عملی با کشور دیگری نداشته باشد، لغو کند؛ مشروط بر آنکه مقامات تشخیص دهند فرد واجد شرایط دریافت تابعیت کشور دیگری است.
این گزارش میافزاید افرادی که دارای پیشینه خانوادگی در کشورهایی مانند پاکستان، بنگلادش، سومالی، نیجریه، کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه هستند، بیش از دیگران در معرض این خطر قرار دارند.
بر اساس دادههای ارائهشده، سه نفر از هر پنج فرد غیرسفیدپوست در بریتانیا ممکن است با خطر سلب تابعیت مواجه شوند، در حالی که این نسبت در میان بریتانیاییهای سفیدپوست، تنها یک نفر از هر ۲۰ نفر است.
همچنین از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون، بیش از ۲۰۰ نفر به دلایل مرتبط با مصلحت عمومی از تابعیت بریتانیا محروم شدهاند که اکثریت قاطع آنها را مسلمانان تشکیل میدهند.
این گزارش به قانون «تابعیت و مرزها» مصوب سال ۲۰۲۲ میلادی نیز اشاره کرده که به دولت بریتانیا اجازه میدهد بدون اطلاع قبلی، تابعیت افراد را لغو کند.
در پایان، دو سازمان حقوق بشری خواستار توقف فوری روند سلب تابعیت، لغو بندهای جنجالی این قانون و بازگرداندن حقوق شهروندی افرادی شدند که بر اساس این اختیارات تابعیت خود را از دست دادهاند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما