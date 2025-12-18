به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی اظهارات توهین‌آمیز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که جامعه سومالیایی‌ها را «زباله» خوانده بود، گروه‌های دینی مسیحی و مسلمان در ایالت مینه‌سوتا (Minnesota، ایالتی در شمال آمریکا) با برگزاری گردهمایی‌های مردمی، به حمایت عملی از مسلمانان سومالیایی برخاستند. این اقدام در محله سیدر-ریورساید (Cedar-Riverside، بزرگ‌ترین محله سومالی‌نشین شهر مینیاپولیس) برگزار شد؛ جایی که پس از نماز جمعه، ساکنان با چای و قهوه سومالیایی از یکدیگر پذیرایی کردند.

این گردهمایی‌ها که از سال ۲۰۱۷ و هم‌زمان با فرمان ممنوعیت سفر مسلمانان در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز شده، اکنون با شدت بیشتری ادامه دارد. به گفته کشیش «جین باکلی-فارلی» (Jane Buckley-Farlee)، از رهبران مسیحی مشارکت‌کننده در این برنامه، هدف اصلی تنها ایجاد فضایی امن برای گفت‌وگو و همدلی است؛ فضایی که به مسلمانان سومالیایی یادآوری می‌کند در جامعه آمریکا تنها نیستند.

بر اساس این گزارش، پس از اظهارات اخیر ترامپ، فضای ترس و ناامنی در میان جامعه سومالیایی‌ها به‌طور محسوسی افزایش یافته است. بسیاری از مسلمانان، به‌ویژه زنان محجبه و دانشجویان، از حضور در اماکن عمومی واهمه دارند. رهبران دینی محلی اعلام کرده‌اند که این سخنان باعث «بازآفرینی زخم‌های گذشته» در میان پناهجویان سابق شده است؛ مردمی که سال‌ها پیش برای فرار از خشونت و ناامنی، به آمریکا پناه آورده بودند.

دکتر جن کیلپس، نویسنده این یادداشت و از فعالان شبکه چنددینی مینه‌سوتا، تأکید می‌کند که سومالیایی‌ها عمدتاً به‌عنوان پناهنده وارد آمریکا شده‌اند و اسکان آنان نتیجه تلاش سازمان‌های دینی بوده است. وی یادآور می‌شود که بخش بزرگی از نهادهای فعال در اسکان پناهندگان در آمریکا، سازمان‌های مذهبی هستند که بر اساس آموزه‌های مشترک ادیان الهی، به‌ویژه سنت ابراهیمی، خود را موظف به «مهمان‌نوازی از غریبه» می‌دانند.

در همین چارچوب، ائتلاف‌های اسلامی و بین‌ادیانی در مینه‌سوتا اقداماتی چون همراهی داوطلبانه مسلمانان برای مراجعه به مراکز خدماتی، حضور نمادین در مدارس برای جلوگیری از بازداشت‌های مهاجرتی و گشایش درهای مساجد به روی همسایگان غیرمسلمان را سازمان‌دهی کرده‌اند. به گفته امام «خالد عمر» (Khalid Omar)، از فعالان جامعه اسلامی، این اقدامات پیامی روشن دارد: جامعه مسلمان آمریکا، با وجود فشارها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت ترامپ، از ایمان، همبستگی و حق خود برای زندگی امن در سرزمین محل سکونتش عقب‌نشینی نخواهد کرد.

