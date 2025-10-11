درگیری شدید میان نیروهای طالبان و ارتش پاکستان در ۵ استان مرزی افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پس تنشهای اخیر میان کابل و اسلامآباد، مرزبانان طالبان و نیروهای ارتش پاکستان ساعتی قبل (شامگاه شنبه ۱۹ مهر) در پنج استان افغانستان به درگیری مسلحانه پرداختند.
منابع متعدد از کابل به نقل از مقامهای طالبان خبر دادهاند که حملات نیروهای مرزی طالبان در استانهای خوست، پکتیا، کنر، پکتیکا و هلمند علیه مواضع مرزبانان پاکستانی صورت گرفته است.
بر اساس آمارهاییکه از سوی مقامهای طالبان منتشر شده، در این درگیریهای مسلحانه تا لحظه تنظیم خبر ۵ نظامی پاکستانی کشته و دو نظامی دیگر زخمی شدهاند.
ویدیوهایی که از درگیریهای مرزی طالبان و نیروهای پاکستانی در شبکههای اجتماعی منتشرشده، حاکی است دو طرف از سلاحهای سبک و سنگین استفاده میکنند و همزمان شعار «الله اکبر» سر میدهند.
انور احمدی، یکی از دانشجویان کابل در واکنش به این درگیریها نگاشته که جنگ راه حل نیست و مقامهای دو کشور برای حل این چالشها باید به میز گفتوگو برگردند.
او اظهار داشته که ارتش پاکستان از امکانات بهتری برخوردار است و این امکان وجود دارد که با جنگندههایش تمام منطقه مورد منازعه را بمباران کند و افغانستان هم در مقابل کاری نمیتواند؛ پس گفتوگو میان دو طرف ضروری است.
برخی دیگر از کاربران شبکههای اجتماعی نگاشتهاند که ارتش طالبان در آن سوی خط دیورند، پایگاههایی را هدف قرار دادهاند که از آن پایگاهها هواپیماهای بیسرنشین حریم هوایی افغانستان را نقض میکردند.
در همین حال، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان امروز شنبه(۱۹ مهر) به ژئونیوز گفته که روابط پاکستان و افغانستان تحت کنترل طالبان درحال وخیم شدن است.
او هشدار داد که وضعیت کنونی میتواند منجر به تنشهای بیشتر در روابط دو کشور شود.
وزیر دفاع پاکستان گفت: پاکستان خواستار روابط محترمانه و با کرامت با افغانستان است. خواجه آصف در ادامه خاطرنشان ساخت که افغانستان باید تضمین کند که خاکش توسط بازیگران غیر دولتی استفاده نشود.
شایان ذکر است، تنشهای بیسابقه و حمله هوایی پاکستان در کابل همزمان با سفر امیرخان متقی به هند که دشمن دیرینه پاکستان است، صورت گرفت؛ اما پاکستان با عدم پذیرش مسئولیت این حملات، درباره سفر متقی اظهار نظری نکرده است.
از طرف دیگر دولت پاکستان بارها ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستانی(تیتیپی) با استفاده از خاک افغانستان و پشتیبانی طالبان در داخل پاکستان حملات انجام میدهند؛ این ادعاها اما همواره از سوی مقامهای طالبان رد شده است.
