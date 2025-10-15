به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ درگیریهای مرزی میان پاکستان و افغانستان شب گذشته دوباره شعلهور شد؛ در این درگیریها، طبق گزارش یک مقام حکومت طالبان به شبکه الجزیره، ۱۵ غیرنظامی افغانستانی کشته شدند. الجزیره همچنین به نقل از یک منبع امنیتی پاکستانی اعلام کرد که نیروهای پاکستان تلاش نفوذ افراد مسلح از مرز افغانستان را شناسایی کردهاند.
مقامهای افغان امروز (چهارشنبه) گفتند در درگیریهای جدید در مرز افغانستان و پاکستان ۱۵ غیرنظامی کشته و دهها نفر زخمی شدند. آنها توضیح دادند که این درگیریها شبانه در منطقه اسپین بولداک در جنوب افغانستان آغاز شده است.
عبدالجان باراک، مسئول بیمارستان منطقه اسپین بولداک، آمار کشتهها را تأیید کرد و گفت بیش از ۸۰ زن و کودک نیز زخمی شدهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان، نیروهای پاکستانی را به حملات جدید با استفاده از سلاحهای سبک و سنگین در منطقه اسپین بولداک متهم کرد.
مجاهد در بیانیهای اعلام کرد که در این حملات ۱۵ غیرنظامی کشته و ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. او به تلفات احتمالی نیروهای امنیتی اشارهای نکرد، اما گفت پس از کشته شدن چند سرباز پاکستانی و تصرف برخی مواضع و تجهیزات نظامی، آرامش به منطقه بازگشته است.
خبرنگار خبرگزاری فرانسه گزارش داد که همه مغازهها در منطقه بسته شدهاند و بسیاری از ساکنان محلی فرار کردهاند. خبرنگار الجزیره نیز به نقل از منابع دولتی گفت خانههای نزدیک به مرز تخلیه شده و خودروهای سنگین از گذرگاهها و بازارها خارج شدهاند تا از غیرنظامیان محافظت شود.
از سوی دیگر، خبرنگار الجزیره از قول یک منبع امنیتی پاکستانی گفت تلاش مسلحان برای نفوذ از خاک افغانستان شناسایی شده است. او همچنین افزود درگیریها در ۴ نقطه مرزی تکرار شده که دو نقطه در ولایت کورَم، یکی در وزیرستان و دیگری در مُهمَند بوده است.
مقامهای پاکستانی همه گذرگاههای مرزی با افغانستان از جمله گذرگاه راهبردی تورخم را برای سومین روز متوالی بستهاند. این اقدام پس از درگیریهای مسلحانه دو روز پیش صورت گرفت که دهها کشته و زخمی از دو طرف برجای گذاشت.
منابع الجزیره همچنین اعلام کردند که دولت افغانستان درخواست پاکستان برای اعزام هیأتی به کابل را رد کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به نقل از مقامهای امنیتی در اسلامآباد گزارش داد که ارتش پاکستان یک مرکز آموزش بزرگ متعلق به طالبان پاکستانی را نابود کرده است.
ارتش پاکستان تاکنون بیانیه رسمی صادر نکرده است، اما از شنبه گذشته در حالت آمادهباش کامل قرار دارد؛ از آن زمان، دو طرف در چندین منطقه مرزی با یکدیگر تبادل آتش کردهاند که دهها کشته بر جای گذاشته است.
روز یکشنبه دولت کابل اعلام کرد چندین پایگاه نظامی پاکستان را هدف حمله قرار داده و ۵۸ سرباز پاکستانی را کشته است؛ این اقدام به گفته آنها پاسخی به نقضهای مکرر حریم زمینی و هوایی افغانستان بوده است.
در مقابل، ارتش پاکستان آمار متفاوتی ارائه کرده و گفته است ۲۳ سربازش کشته و بیش از ۲۰۰ نفر از اعضای طالبان و گروههای تروریستی وابسته در حملات تلافیجویانه در امتداد مرز کشته شدهاند.
تنش میان دو کشور از هفته گذشته افزایش یافته است؛ کابل پاکستان را به حملات هوایی علیه پایتخت و مناطق دیگر متهم میکند. اسلامآباد این اتهام را رد کرده اما پیشتر حملاتی را در داخل خاک افغانستان انجام داده و گفته است این عملیاتها علیه پناهگاههای طالبان پاکستانی بوده است.
پاکستان، کابل را متهم میکند که به طالبان پاکستانی پناه داده است؛ گروهی که بسیاری از حملات مرگبار در داخل خاک پاکستان را انجام داده است. افغانستان این اتهام را رد کرده و تأکید دارد اجازه استفاده از خاک خود علیه هیچ کشوری را نمیدهد.
