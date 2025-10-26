به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان امروز یکشنبه از نیروهای امنیتی کشور به خاطر موفقیت آن‌ها در اجرای عملیات در مناطق شمال وزیرستان و کورام علیه گروهی که او آن‌ها را "فتنه خوارج" نامید، تمجید کرد. این عملیات هم‌زمان با از سرگیری دوباره درگیری‌ها در نزدیکی مرز افغانستان منجر به کشته شدن ۲۵ تروریست شد.

شهباز شریف همچنین از فداکاری پنج تن از نیروهای امنیتی که در جریان درگیری‌ها جان خود را از دست دادند، قدردانی کرد و برای خانواده‌هایشان پیام تسلیت فرستاد. او گفت: تمام ملت پاکستان به نیروهای امنیتی خود درود می‌فرستد.

پیش‌تر، ارتش پاکستان اعلام کرده بود که پنج سرباز و ۲۵ شبه‌نظامی در درگیری‌هایی نزدیک مرز افغانستان کشته شده‌اند.

نخست‌وزیر پاکستان بار دیگر تأکید کرد که دولتش مصمم است به‌طور کامل با هرگونه تروریسم در کشور مقابله و آن را ریشه‌کن کند.

به گزارش رسانه‌های محلی، جنبش طالبان پاکستان معمولاً نیروهای امنیتی را در مناطق مختلف کشور پاکستان به‌ویژه در مناطق قبیله‌نشین شمال‌غربی که هم‌مرز با افغانستان است، هدف قرار می‌دهد.

پیش از این، اداره روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرده بود که دو گروه بزرگ از شبه‌نظامیان تلاش کردند از دو نقطه مختلف در مرز افغانستان به ایالت خیبر پختونخوا نفوذ کنند. به گفته ارتش، در جریان درگیری‌ها دست‌کم ۲۵ مهاجم از جمله چهار فرد انتحاری کشته شدند.

این حملات مرزی که از مدت‌ها پیش یکی از منابع اصلی تنش میان پاکستان و افغانستان بوده، در حالی رخ داد که مقام‌های دولت پاکستان و حکومت طالبان در استانبول برای گفت‌وگو درباره ایجاد صلح پایدار پس از توافق آتش‌بس اخیر گرد هم آمده‌اند.

آتش‌بس با میانجی‌گری قطر

در اوایل ماه جاری، دو کشور شاهد شدیدترین درگیری‌های مرزی طی چند دهه اخیر بودند، پیش از آنکه با میانجی‌گری قطر به توافق آتش‌بس دست یابند.

دور دوم گفت‌وگوها روز شنبه در استانبول آغاز شد، در حالی که اسلام‌آباد هشدار داده است در صورت شکست مذاکرات، احتمال آغاز یک جنگ تمام‌عیار وجود دارد. هنوز مشخص نیست این مذاکرات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

ارتش پاکستان اعلام کرد که زمان انجام تلاش‌های نفوذ مرزی اخیر، سؤالاتی جدی را درباره نیت حکومت طالبان، ایجاد می‌کند، و از این حکومت، خواست به تعهدات خود طبق توافق دوحه پایبند باشد و مانع از استفاده از خاک افغانستان برای اقدامات خصمانه علیه پاکستان شود.

در مقابل، حکومت طالبان، این اتهامات را رد کرد و گفت که عملیات نظامی پاکستان نقض حاکمیت ملی افغانستان است.

در همین حال، رئیس‌جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ گفت که او به‌سرعت بحران میان پاکستان و افغانستان را حل خواهد کرد.

ترامپ در حاشیه نشست انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) اظهار داشت که دولتش در عرض هشت ماه هشت جنگ را خاتمه داده است و افزود: شنیدم که پاکستان و افغانستان وارد درگیری تازه‌ای شده‌اند، اما من این بحران را خیلی سریع حل خواهم کرد.

