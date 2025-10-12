پایان عملیات نظامی افغانستان در مرز با پاکستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد عملیات نظامی در مرزهای مشترک با پاکستان به پایان رسیده است؛ هم‌زمان عربستان سعودی و قطر نسبت به تنش میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کردند.

وزارت دفاع حکومت طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد: شامگاه یکشنبه، نیروهای مسلح امارت اسلامی با موفقیت عملیاتی را علیه نیروهای امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند اجرا کردند؛ عملیاتی که در پاسخ به تجاوزات مکرر و حملات هوایی ارتش پاکستان به خاک افغانستان صورت گرفت.

به گفته عنایت‌الله خواررزمی سخنگوی این وزارتخانه، این عملیات رأس نیمه‌شب پایان یافته است و نیروهای مسلح افغانستان در صورت هرگونه نقض دوباره حاکمیت کشور، آماده واکنش قاطع و سریع خواهند بود.

این تنش‌ها پس از وقوع دو انفجار در کابل و انفجار دیگری در جنوب شرقی افغانستان در روز پنج‌شنبه شدت گرفت. روز جمعه نیز وزارت دفاع حکومت طالبان، مسئولیت این حملات را متوجه پاکستان دانست و آن را نقض حاکمیت ملی خود توصیف کرد.

در مقابل، اسلام‌آباد مدعی است که اعضای تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای انجام عملیات علیه پاکستان استفاده می‌کنند؛ ادعایی که کابل آن را رد می‌کند.

مقامات محلی در استان‌های کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و هلمند (در امتداد خط دیورند) از وقوع درگیری‌های شدید خبر دادند. یک مقام بلندپایه در پیشاور در ایالت خیبر پختونخوا نیز گفت: نیروهای طالبان با سلاح‌های سبک و سپس توپخانه سنگین در چهار نقطه مرزی دست به حمله زدند.

وی افزود: نیروهای پاکستانی نیز با آتش شدید پاسخ دادند و سه پهپاد افغان را که مظنون به حمل مواد منفجره بودند، سرنگون کردند.

همزمان با این درگیری‌ها، سطح خشونت در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان افزایش یافته است. پاکستان می‌گوید شبه‌نظامیان از خاک افغانستان برای آموزش و برنامه‌ریزی حملات استفاده می‌کنند و هند نیز از آنان حمایت مالی و لجستیکی می‌کند؛ اتهاماتی که هر دو کشور افغانستان و هند رد کرده‌اند.

بر اساس آمار ارتش پاکستان، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۳۱۱ سرباز و ۷۳ پلیس در حملات کشته شده‌اند. گزارش‌های سازمان ملل نیز نشان می‌دهد طالبان پاکستان از داخل افغانستان حمایت لجستیکی دریافت می‌کند.

در همین حال، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از دو کشور افغانستان و پاکستان خواست خویشتنداری نشان دهند. او در مصاحبه‌ زنده تلویزیونی گفت: موضع ما این است که طرفین باید خویشتنداری کنند. ثبات میان افغانستان و پاکستان به ثبات منطقه کمک می‌کند.

همچنین وزارت خارجه عربستان با انتشار بیانیه‌ای خواستار خویشتنداری، اجتناب از تشدید درگیری و گفت‌وگو برای کاهش تنش و حفظ امنیت و ثبات منطقه شد. قطر نیز نگرانی خود را نسبت به این تنش‌ها و پیامدهای احتمالی آن بر امنیت و ثبات مرزهای دو کشور ابراز کرد.

