وزارت خارجه قطر اعلام کرد که افغانستان و پاکستان در جریان دور گفتوگوهایی که در پایتخت این کشور، دوحه، برگزار شد، بر توقف فوری درگیریها و آتشبس به توافق رسیدهاند.
در بیانیه وزارت خارجه قطر آمده است که دو کشور همچنین توافق کردند تا نشستهای پیگیری برای تضمین پایداری آتشبس بهدستآمده برگزار کنند.
وزارت خارجه قطر ابراز امیدواری کرد که این گام بتواند به پایان تنشهای مرزی میان دو کشور همسایه کمک کند و پایهای محکم برای صلح پایدار در منطقه باشد.
پیشتر وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده بود که مولوی محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع این حکومت در رأس هیأتی بلندپایه وارد دوحه شده تا درباره تنشهای مرزی با طرف پاکستانی گفتوگو کند.
در مقابل، وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرد که هیأتی پاکستانی به ریاست وزیر دفاع این کشور برای مذاکره با طرف افغانستانی وارد دوحه شده است. در این بیانیه آمده بود: پاکستان به دنبال تشدید تنش نیست، اما از طرف افغانستانی میخواهد به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشد و نگرانیهای امنیتی پاکستان را برطرف کند و علیه گروههای جبهه آزادی خیبر، طالبان پاکستان و ارتش آزادیبخش بلوچستان اقدام نماید.
اتهامهای متقابل دو کشور
در روزهای گذشته، اتهامهای متقابل میان افغانستان و پاکستان بر سر درگیریهای مرزی افزایش یافت. «محمد نبی عمری» معاون وزیر کشور حکومت طالبان، ارتش پاکستان را که روز جمعه حملات هوایی به استان پکتیکا در شرق افغانستان انجام داده بود، متهم کرد که بهطور مستقل عمل نمیکند و دستورات دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا را اجرا میکند.
او گفت: تحولات اخیر فرصتی برای بازپسگیری سرزمینهایی است که از افغانستان گرفته شده است. او افزود که خط دیورند میان افغانستان و پاکستان بهصورت اجباری تحمیل شده است.
این مسئول افغانستانی همچنین تأکید کرد که گروه طالبان پاکستان که اسلامآباد آن را به انجام حملات تروریستی متهم میکند، در افغانستان ایجاد نشده و نه در زمان حکومت طالبان شکل گرفته و نه از حمایت حکومت طالبان برخوردار است.
در مقابل، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، روز شنبه هند را متهم کرد که به سیاست تروریسم ادامه میدهد و از تروریستهای مستقر در افغانستان به عنوان مزدور علیه پاکستان استفاده میکند. او گفت که این اقدامات پس از شکست حملات هند علیه پاکستان انجام شده است.
او در مراسمی برای فارغالتحصیلی گروهی از نیروهای نظامی پاکستان اظهار داشت: نظام افغانستان باید جلوی نیروهای نیابتی خود را که از خاک افغانستان به عنوان پناهگاه استفاده میکنند و از آنجا حملات وحشیانه علیه پاکستان انجام میدهند، بگیرد.
