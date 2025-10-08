به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش پاکستان از کشته شدن ۱۱ تن از نظامیانش در درگیری با اعضای تحریک طالبان پاکستان خبر داد و اعلام کرد که ۱۹ نفر از اعضای این گروه نیز در این نبرد کشته شدهاند. این درگیری در ایالت خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، ارتش پاکستان توضیح داد که در میان نیروهای کشتهشده، دو افسر ارشد با درجه سرهنگ دوم و سرگرد نیز حضور دارند و آنها در جریان یک عملیات اطلاعاتی در منطقه اورکزی ایالت خیبر پختونخوا، جان باختند.
در بیانیه اداره روابط عمومی ارتش پاکستان آمده است: نیروهای امنیتی شب گذشته عملیاتی اطلاعاتی را در منطقه اورکزی پس از دریافت گزارشهایی درباره حضور تروریستهای وابسته به گروه موسوم به فتنه خوارج انجام دادند.
نام فتنه خوارج عنوان رسمی است که دولت پاکستان برای اشاره به گروه طالبان پاکستان به کار میبرد.
طالبان پاکستان مسئولیت حمله را برعهده گرفت؛ دولت وعده پاسخ داد
از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از پنج مقام امنیتی پاکستانی گزارش داد: بمبهای کارگذاری شده در کنار جاده یک کاروان نظامی را هدف قرار داد و پس از آن، شمار زیادی از شبهنظامیان حمله مسلحانهای را در منطقه کُرّم در شمال غرب کشور آغاز کردند.
این خبرگزاری همچنین اعلام کرد بیانیهای از سوی طالبان پاکستان به خبرنگار آن ارسال شده که در آن، این گروه مسئولیت حمله را برعهده گرفته و اعلام کرده است نیروهایش به کاروان نظامی حمله کردهاند.
شهباز شریف نخستوزیر پاکستان با تمجید از نیروهای امنیتی این کشور به دلیل کشتن ۱۹ تروریست، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان، گفت: فداکاریهای فرزندان شجاع نیروهای امنیتی ما هرگز بیهوده نخواهد بود.
افزایش خشونتها در مرزهای پاکستان
طبق گزارش مراکز پژوهشی محلی، پاکستان طی ماههای اخیر به ویژه در ایالتهای خیبر پختونخوا و بلوچستان شاهد افزایش چشمگیر حملات مسلحانه بوده است که بیشتر این حملات نیروهای پلیس، نهادهای امنیتی و نظامیان را هدف قرار داده است.
دو گزارش جداگانه که هفته گذشته از سوی پژوهشکده مطالعات جنگ و امنیت پاکستان و مرکز مطالعات و پژوهش های امنیتی منتشر شد، نشان میدهد میزان خشونتهای شبهنظامیان در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ تقریباً با کل سال ۲۰۲۴ برابری میکند.
دولت اسلامآباد میگوید شبهنظامیان از خاک افغانستان برای آموزش و برنامهریزی حملات علیه پاکستان استفاده میکنند و همچنین هند، رقیب دیرینه خود را به تأمین مالی و حمایت از این گروهها متهم میکند؛ اتهاماتی که کابل و دهلینو آن را رد کردهاند.
